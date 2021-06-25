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От $4.000 до $12.000. Посмотрите, какие участки выставили на аукцион под Смолевичами
25.06.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На аукцион выставили 4 участка под Смолевичами. Соответствующее объявление
Аукцион пройдет в 15.00 27 июля в зале заседаний Озерицко-Слободской сельисполкома (аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27)
Все участки на карте:
Первый участок расположен в деревне Малое Залужье. Площадь земельного надела – 10,2 сотки. Участок прямоугольной формы, имеет небольшой уклон земли от дороги. Дорога, кстати, грунтовая. Участок чистый, без кустарников и деревьев. Отсюда открывается прекрасный вид на большое поле с холмами и лес.
Из коммуникаций есть возможность подключения только электроснабжения. Расстояние до МКАД – 24,7 км.
Площадь участка — 10,2 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 10 000;
Координаты участка: 54.042184, 27.994115;
Расстояние до МКАД: 24,7 км.
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