От $4.000 до $12.000. Посмотрите, какие участки выставили на аукцион под Смолевичами

Первый участок расположен в деревне Малое Залужье. Площадь земельного надела – 10,2 сотки. Участок прямоугольной формы, имеет небольшой уклон земли от дороги. Дорога, кстати, грунтовая. Участок чистый, без кустарников и деревьев. Отсюда открывается прекрасный вид на большое поле с холмами и лес.

Из коммуникаций есть возможность подключения только электроснабжения. Расстояние до МКАД – 24,7 км.