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От $4.000 до $12.000. Посмотрите, какие участки выставили на аукцион под Смолевичами

25.06.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На аукцион выставили 4 участка под Смолевичами. Соответствующее объявление появилось на сайте Минского областного центра инвестиций и приватизации. Разброс цен: от $4 000 до $12 000. Съездили посмотреть, что из себя представляют эти участки.

От .000 до .000. Посмотрите, какие участки выставили на аукцион под Смолевичами

Аукцион пройдет в 15.00 27 июля в зале заседаний Озерицко-Слободской сельисполкома (аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27)

Все участки на карте:

Первый участок расположен в деревне Малое Залужье. Площадь земельного надела – 10,2 сотки. Участок прямоугольной формы, имеет небольшой уклон земли от дороги. Дорога, кстати, грунтовая. Участок чистый, без кустарников и деревьев. Отсюда открывается прекрасный вид на большое поле с холмами и лес.

Из коммуникаций есть возможность подключения только электроснабжения. Расстояние до МКАД – 24,7 км.

От .000 до .000. Посмотрите, какие участки выставили на аукцион под Смолевичами
От .000 до .000. Посмотрите, какие участки выставили на аукцион под Смолевичами
От .000 до .000. Посмотрите, какие участки выставили на аукцион под Смолевичами
От .000 до .000. Посмотрите, какие участки выставили на аукцион под Смолевичами

Площадь участка — 10,2 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 10 000;

Координаты участка: 54.042184, 27.994115;

Расстояние до МКАД: 24,7 км.

дер. Прилепская Усяжка

От .000 до .000. Посмотрите, какие участки выставили на аукцион под Смолевичами
От .000 до .000. Посмотрите, какие участки выставили на аукцион под Смолевичами

Второй лот расположен в деревне Прилепская Усяжка. Участок площадью в 12 соток имеет правильную прямоугольную форму. Расположен на холме, который зарос березами и другими деревьями. Из-за того, что участок расположен на возвышенности, с него открывается прекрасный вид на всю деревню и лес позади нее.

Дорога к участку гравийная. Из коммуникаций есть электричество и газ. Также есть ограничение на использование: водоохранная зона реки Усяжа.

От .000 до .000. Посмотрите, какие участки выставили на аукцион под Смолевичами
От .000 до .000. Посмотрите, какие участки выставили на аукцион под Смолевичами
От .000 до .000. Посмотрите, какие участки выставили на аукцион под Смолевичами
От .000 до .000. Посмотрите, какие участки выставили на аукцион под Смолевичами
От .000 до .000. Посмотрите, какие участки выставили на аукцион под Смолевичами

Площадь участка — 12 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 12 000;

Координаты участка: 54.092814, 27.894192;

Расстояние до МКАД: 29,6 км.

дер. Сосновая

От .000 до .000. Посмотрите, какие участки выставили на аукцион под Смолевичами
От .000 до .000. Посмотрите, какие участки выставили на аукцион под Смолевичами

Следующий лот расположен рядом с «IT-деревней» в поселке Сосновое. Площадь участка – 13,1 сотки. Земельный надел имеет сложную форму и расположен на пересечении Придорожной улицы и 1-й Придорожного переулка. Земля на участке практически ровная, присутствует лишь небольшой уклон в сторону дороги.

Из коммуникаций присутствует возможность подключения электроснабжения, газоснабжения. Есть ограничения, связанные с водоохранной зоной реки Домелька. Дорога – грунтовая. Зато именно этот лот имеет самую комфортную транспортную доступность до Минска.

От .000 до .000. Посмотрите, какие участки выставили на аукцион под Смолевичами
От .000 до .000. Посмотрите, какие участки выставили на аукцион под Смолевичами
От .000 до .000. Посмотрите, какие участки выставили на аукцион под Смолевичами
От .000 до .000. Посмотрите, какие участки выставили на аукцион под Смолевичами
От .000 до .000. Посмотрите, какие участки выставили на аукцион под Смолевичами

Площадь участка — 13,1 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 30 000;

Координаты участка: 54.029598, 27.865821;

Расстояние до МКАД: 21,3 км.

дер. Дуброва

От .000 до .000. Посмотрите, какие участки выставили на аукцион под Смолевичами
От .000 до .000. Посмотрите, какие участки выставили на аукцион под Смолевичами

Последний лот расположен в деревне Дуброва. Участок небольшой, всего 9 соток. Однако земельный надел расположен в прекрасном месте на опушке леса, рядом с Дубровским водохранилищем. Участок имеет правильную прямоугольную форму. Вся территория заросла густой растительностью. Дорога – проселочная. Вдоль дороги проходит линия электропередач.

Есть возможность подключения только электричества. На участок накладываются ограничения из-за водоохранной зоны Дубровского водохранилища.

От .000 до .000. Посмотрите, какие участки выставили на аукцион под Смолевичами
От .000 до .000. Посмотрите, какие участки выставили на аукцион под Смолевичами
От .000 до .000. Посмотрите, какие участки выставили на аукцион под Смолевичами
От .000 до .000. Посмотрите, какие участки выставили на аукцион под Смолевичами
От .000 до .000. Посмотрите, какие участки выставили на аукцион под Смолевичами
От .000 до .000. Посмотрите, какие участки выставили на аукцион под Смолевичами

Площадь участка — 9 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 15 000;

Координаты участка: 54.113154, 27.806564;

Расстояние до МКАД: 21,8 км.

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Теги: Минск
 
 
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На аукцион выставили 4 участка под Смолевичами. Соответствующее объявление появилось на сайте Минского областного центра инвестиций и приватизации. Разброс цен:...
 
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