Вступили в действие экономические секторальные санкции ЕС по Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. С сегодняшнего дня начинают действовать секторальные санкции Европейского союза против Беларуси, новые ограничительные меры накануне принял Совет ЕС .

Как сообщалось ранее, вводятся вводятся ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями. Нельзя будет импортировать и перемещать по территории ЕС белорусские нефтяные масла, нефтяной газ и другие углеводороды, парафиновый воск, торфяной воск и аналогичные продукты, нефтяной кокс и битум, асфальтобетонные смеси и прочие битумные смеси на основе природного битума.

Что еще затронут санкции?

С 25 июня запрещено импортировать, покупать и передавать в ЕС калийные удобрения из Беларуси. Также - покупать и поставлять товары, связанные с производством табачных изделий: бумагу для сигарет, фильтры, ароматизаторы для табака, оборудование для изготовления табака.

Европа не будет экспортировать в Беларусь технологии для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи и товаров военного назначения. Кроме того, значительно ограничивается доступ Беларуси на европейские финансовые рынки, а Европейский инвестиционный банк остановит выплаты по любым проектам в белорусском госсекторе.

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Пока послы Совета ЕС обсуждают запрет на предоставление кредитов для белорусских госкомпаний после 29 июня. При этом в своем решении они особо отметили попадающие под санкции в финансовой сфере Беларусбанк, Белинвестбанк и Белагропромбанк.

Впрочем, санкции не будут распространяться на текущие контракты по поставкам нефтепродуктов и калийных удобрений, заключенные до 25 июня.

Зачем вводить санкции?

Отношения Беларуси со странами Запада испортились после президентских выборов в августе 2020 года. Европейских союз не признал выборы демократичными, а Александра Лукашенко, который, по данным ЦИК, набрал 80,1% – избранным президентом.

ЕС ввел санкции против ряда белорусских чиновников и предприятий, таким же образом поступили Великобритания, США и Канада .

Еще больше отношения обострились после после историей с самолетом Ryanair и его вынужденной посадкой в Минске. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега. Их задержали.

Всего было четыре пакета санкций: 2 октября, 6 ноября и 17 декабря 2020 года, четвертый опубликован 21 июня.

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