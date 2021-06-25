Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь привлечет в 2021-2024 годах льготный покупательский кредит Экспортно-импортного банка Китая. Это следует из постановления Совета Министров Беларуси от 23 июня 2021 года №355, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Кредит в размере $19,55 млн будет предоставлен на 9 лет для реализации инвестиционного проекта "Реконструкция ПС 220 кВ "Столбцы" с переводом на напряжение 330 кВ и строительством ВЛ 330 кВ Столбцы - Барановичи" (строительство третьей и четвертой очередей).

На проведение переговоров по проекту кредитного соглашения и подписание документа уполномочено Министерство финансов.-0-