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Санкционное давление ЕС ухудшило инвестиционный климат в стране - Сивак

25.06.2021 10:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн – Sputnik. Санкционное давление ЕС хоть принципиально и не повлияло на строительный комплекс, но ухудшило инвестиционный климат, об этом сообщил в парламенте в пятницу вице-премьер Беларуси Анатолий Сивак, передает корреспондент Sputnik.

"Часть инвестиционных проектов были приостановлены", - сказал он.

Совместное заседание двух палат парламента проходит в Овальном зале в пятницу. Члены правительства отвечают на вопросы депутатов и сенаторов. Обсуждаются проблемы транспортной отрасли, строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Защита от санкций

"Проекты пришлось приостановить из-за неопределенности в их финансировании. В этой связи правительством утвержден комплекс мер по запуску нового инвестиционного цикла. Этот документ имеет важное значение для долгосрочного развития экономики", - отметил вице-премьер.

По его словам, эффект от его реализации будет ощутим не сразу, а в несколько отдаленной перспективе. "Результатом станет выход на траекторию ежегодного прироста инвестиций и формирование их в объеме ВВП до 23% к 2025 году. Предусматривается и корректировка законодательной базы", - сообщил Сивак.

Жилищное строительство

Поставленные на 2020 год задачи по жилищному строительству выполнены, констатировал вице-премьер. Введено в эксплуатацию 4 млн 156 тысяч квадратных метров жилья, в том числе с господдержкой 1 млн 306 тысяч квадратных метров.

По его словам, обеспечено превышение уровня заработной платы над стоимостью квадратного метра жилья с господдержкой.

"Соотношение стоимости метра и зарплаты составило 0,84%", - констатировал Сивак.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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В Овальном зале в пятницу закрывается весенняя парламентская сессия. На совместном заседании двух палат Национального собрания правительства отвечает на вопросы...
 
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