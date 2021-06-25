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Китай выделит Беларуси очередной кредит

25.06.2021 10:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн – Sputnik. Китай выделит Беларуси льготный кредит на 19,55 млн долларов в 2021-2024 годах, следует из постановления Совмина. Официальный документ опубликован в пятницу на портале Pravo.by.

Займ белорусскому правительству предоставит Экспортно-импортный банк Китая. Средства планируется вложить в реконструкцию подстанции "Столбцы", чтобы довести напряжение линий электропередачи до 330 кВ (сейчас - 220 кВ). Также "Белэнерго" за счет этих денег рассчитывает достроить воздушную линию Столбцы - Барановичи с напряжением 330 кВ.

Средства кредита привлекаются на девять лет. Минфин уполномочен на проведение переговоров по проекту соглашения, одобренного правительством, и на его подписание.

За январь-апрель 2021 года белорусское правительство привлекло внешние займы у Экспортно-импортного банка Китая на 8,3 млн долларов.

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Теги: Минск
 
 
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Займ будет предоставлен на девять лет для реализации инвестиционного проекта Экспортно-импортным банком Китая.
 
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Китай предоставит Беларуси $19,55 млн кредита на реконструкцию подстанции 220 кВ "Столбцы"
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