Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за 5 лет планируется ввести в эксплуатацию около 725 тыс. кв.м арендного жилья, сообщил сегодня заместитель премьер-министра Анатолий Сивак во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"За пятилетку планируется ввести в эксплуатацию около 725 тыс. кв.м арендного жилья за счет всех источников финансирования", - сказал Анатолий Сивак.

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