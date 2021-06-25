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В Беларуси за 5 лет планируется ввести в эксплуатацию около 725 тыс. кв.м арендного жилья
25.06.2021 10:47 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за 5 лет планируется ввести в эксплуатацию около 725 тыс. кв.м арендного жилья, сообщил сегодня заместитель премьер-министра Анатолий Сивак во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.
"За пятилетку планируется ввести в эксплуатацию около 725 тыс. кв.м арендного жилья за счет всех источников финансирования", - сказал Анатолий Сивак.
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"За пятилетку планируется ввести в эксплуатацию около 725 тыс. кв.м арендного жилья за счет всех источников финансирования", - сказал Анатолий Сивак.
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