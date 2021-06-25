Сивак: запуск нового инвестиционного цикла носит стратегический характер

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запуск нового инвестиционного цикла носит стратегический характер, заявил сегодня заместитель премьер-министра Анатолий Сивак во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Санкционное давление со стороны европейских и других стран хоть напрямую и не затронуло организации строительного комплекса, но повлияло на инвестиционную активность. Часть инвестиционных проектов была приостановлена из-за неопределенности с их финансированием. В этой связи правительством в мае этого года утвержден комплекс мер по запуску нового инвестиционного цикла. Данный документ имеет важное значение для долгосрочного развития экономики. Ряд мероприятий комплекса носит стратегический характер, эффект от реализации которых будет ощутим не сразу, а в несколько отдаленной перспективе", - сказал Анатолий Сивак.

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