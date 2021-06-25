БУТБ прогнозирует дальнейший рост экспортных котировок на молочную продукцию

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа прогнозирует дальнейший рост экспортных котировок на молочную продукцию, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

По мнению аналитиков БУТБ, в ближайшей перспективе можно ожидать дальнейшего роста цен на молочную продукцию, реализуемую на экспортных биржевых торгах. Этому будет способствовать благоприятная ситуация на внешних рынках и высокая концентрация иностранных покупателей на биржевой площадке.

Экспортные котировки на основные виды молочной продукции демонстрируют положительную динамику в течение всего 2021 года. "В частности, стоимость сливочного масла и сухого обезжиренного молока на биржевых торгах увеличилась в диапазоне 5-10%, и, по всей видимости, это не предел. Основной причиной такой тенденции выступил рост мировых цен, обусловленный снижением объемов производства из-за неблагоприятных погодных условий в странах ЕС и Океании, а также высоким уровнем спроса в Китае, который быстрее других стран Азии начал восстанавливаться от негативных последствий пандемии. Все это время белорусские экспортеры активно использовали биржевой механизм продаж. Причем не только из-за выгодной ценовой конъюнктуры, но и желания максимизировать выручку за счет созданной на торгах конкурентной среды", - сказал Роман Янив.

Важную роль сыграло и наличие оптимального уровня остатков продукции на складах отечественных молокозаводов, что позволило выставлять на торги лоты большего объема. Если в прошлом году белорусские предприятия отдавали предпочтение внебиржевым схемам, то в текущем году по итогам 5 месяцев сумма сделок по реализации сухого молока на экспорт выросла в 5,3 раза, а сливочного масла - в 39 раз.

"Учитывая стабильный спрос на ключевых рынках сбыта и активность покупателей на торгах, с большой долей вероятности в ближайшей перспективе восходящий ценовой тренд сохранится. Вместе с тем нельзя исключать влияние рисков, связанных с продолжающейся пандемией, что может повысить уровень волатильности на белорусском биржевом рынке", - считают аналитики БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-