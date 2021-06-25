ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Торги в пятницу начались с падения доллара США и евро

25.06.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн - Sputnik. Евро и доллар США подешевели, российский рубль вырос в цене в начале торгов в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации биржи на 10:35, евро сдал позиции на 0,11%, доллар США потерял в стоимости 0,1%, российский рубль вырос на 0,07%.

В начале торгов 25 июня на бирже установлены следующие курсы:

  • евро – 3,02 белорусских рубля
  • доллар США – 2,53 рубля
  • 100 российских рублей – 3,51 рубля

При формировании курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменных пунктах.

Сейчас средняя зарплата в Беларуси колеблется в пределах 560 долларов. В мае этого года номинальная начисленная средняя заработная плата работников составила 1419,6 белорусских рублей (560 доллар по сегодняшнему курсу Нацбанка - Sputnik). Правда, стоит помнить, что данные Белстата о средней зарплате по стране публикуются без вычетов налоговых отчислений: это 13% подоходного налога и 1% обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг во время рабочей поездки в Гродненскую область заявил, что зарплата белорусов к концу пятилетки должна составлять 700-800 долларов.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский рубль, наоборот, набрался сил, прибавив в стоимости по отношению к белорусской валюте в начале торгов в пятницу.
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Беларуси за 5 лет планируется ввести в эксплуатацию около 725 тыс. кв.м арендного жилья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by