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Торги в пятницу начались с падения доллара США и евро
25.06.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июн - Sputnik. Евро и доллар США подешевели, российский рубль вырос в цене в начале торгов в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации биржи на 10:35, евро сдал позиции на 0,11%, доллар США потерял в стоимости 0,1%, российский рубль вырос на 0,07%.
В начале торгов 25 июня на бирже установлены следующие курсы:
При формировании курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменных пунктах.
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Российский рубль, наоборот, набрался сил, прибавив в стоимости по отношению к белорусской валюте в начале торгов в пятницу.
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