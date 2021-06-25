Торги в пятницу начались с падения доллара США и евро

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн - Sputnik. Евро и доллар США подешевели, российский рубль вырос в цене в начале торгов в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации биржи на 10:35, евро сдал позиции на 0,11%, доллар США потерял в стоимости 0,1%, российский рубль вырос на 0,07%.

В начале торгов 25 июня на бирже установлены следующие курсы:

евро – 3,02 белорусских рубля

доллар США – 2,53 рубля

100 российских рублей – 3,51 рубля

При формировании курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменных пунктах.

Сейчас средняя зарплата в Беларуси колеблется в пределах 560 долларов. В мае этого года номинальная начисленная средняя заработная плата работников составила 1419,6 белорусских рублей (560 доллар по сегодняшнему курсу Нацбанка - Sputnik). Правда, стоит помнить, что данные Белстата о средней зарплате по стране публикуются без вычетов налоговых отчислений: это 13% подоходного налога и 1% обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг во время рабочей поездки в Гродненскую область заявил, что зарплата белорусов к концу пятилетки должна составлять 700-800 долларов .