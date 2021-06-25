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Правительством принимаются меры по ритмичному финансированию жилищного строительства - Сивак
25.06.2021 11:29 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительством принимаются меры по обеспечению ритмичного финансирования жилищного строительства, сообщил сегодня заместитель премьер-министра Анатолий Сивак во время
"Одним из приоритетных направлений в жилищном строительстве остается строительство индивидуального жилья, долю которого в общем объеме жилищного строительства необходимо обеспечить на уровне не менее 40%. Правительством принимаются меры по обеспечению ритмичного финансирования жилищного строительства в текущем году, включая кредитные ресурсы и бюджетные средства для объектов инфраструктуры", - сказал Анатолий Сивак.
/Будет дополнено/.-0-
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"Одним из приоритетных направлений в жилищном строительстве остается строительство индивидуального жилья, долю которого в общем объеме жилищного строительства...
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