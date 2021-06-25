БКК: мы будем прилагать все усилия для выполнения наших обязательств перед партнерами

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская калийная компания будет прилагать все усилия для выполнения обязательств перед партнерами, заявили корреспонденту БЕЛТА в БКК, комментируя введение санкций ЕС против Беларуси.

"Из трех кодов продукции, которую мы продаем, в представленном документе присутствуют два. Для нас важен каждый вид товара, вне зависимости от поставляемых объемов - точно так же, как родители любят своих детей вне зависимости от возраста или статуса. Мы будем продолжать работать в существующих рамках, прилагая все усилия для выполнения наших обязательств перед партнерами", - отметили в компании.-0-