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БКК: мы будем прилагать все усилия для выполнения наших обязательств перед партнерами

25.06.2021 11:29 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская калийная компания будет прилагать все усилия для выполнения обязательств перед партнерами, заявили корреспонденту БЕЛТА в БКК, комментируя введение санкций ЕС против Беларуси.

"Из трех кодов продукции, которую мы продаем, в представленном документе присутствуют два. Для нас важен каждый вид товара, вне зависимости от поставляемых объемов - точно так же, как родители любят своих детей вне зависимости от возраста или статуса. Мы будем продолжать работать в существующих рамках, прилагая все усилия для выполнения наших обязательств перед партнерами", - отметили в компании.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Для нас важен каждый вид товара, вне зависимости от поставляемых объемов - точно так же, как родители любят своих детей вне зависимости от возраста или статуса", -...
 
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