Сивак: ежемесячные потери авиационной отрасли составят $10,3 млн

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн – Sputnik. В авиационной подотрасли ежемесячные экономические потери, связанные с санкциями, оцениваются на уровне 10,3 млн долларов. Об этом заявил в парламенте в пятницу заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак, передает корреспондент Sputnik.

"В области воздушного транспорта стоит сложная задача от потери, возникшей не только из-за пандемии, а в связи с ограничениями , введенными странами ЕС, Великобританией и Украиной", - завил вице-премьер.

Только вынужденный облет территории Украины повлек за собой увеличение общего времени выполнения рейсов и значительный рост затрат, который за июнь 2021 года ориентировочно составит около 5 млн долларов.

Закрытое небо

Евросоюз 4 июня опубликовал документ, который запрещает всем белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве стран сообщества.

Этим решением предусмотрен запрет на взлет и посадку на территориях стран Евросоюза, а также пролет самолетов всех белорусских авиаперевозчиков. В качестве исключений могут приниматься лишь гуманитарные борты, а также аварийные или экстренные посадки.

Позже к решению ЕС присоединились еще семь стран.

Причиной запрета в отношении белорусских авиакомпаний стал инцидент с самолетом Ryanair. Борт, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая, экстренно приземлился в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось.

На борту находился экс-главред Telegram-канала "NEXTA", признанного в Беларуси экстремистским, и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич , он был задержан. Вместе с ним задержали также гражданку РФ Софию Сапегу . В пятницу стало известно, что их перевели под домашний арест.

Последует

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