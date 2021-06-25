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Курсы валют на 25 июня
25.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
На прошедших торгах рубль окреп к доллару и евро и ослаб к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку - 2 рубля 53 копейки, евро - 3 рубля 2 копейки. 3 рубля 50 копеек стоят 100 российских рублей.
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На прошедших торгах рубль окреп к доллару и евро и ослаб к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку - 2 рубля 53 копейки, евро - 3 рубля 2 копейки. 3 рубля 50...
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