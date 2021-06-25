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В Минске дорожают новостройки
25.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Столичные квартиры дорожают. Речь идет и о новостройках, и о вторичном рынке. Новый квадрат за неделю прибавил в цене 0,3%, в итоге 1305 долларов стоит квадратный метр в новых домах Минска. Стоимость квадратного метра на вторичке столицы поднялась на 0,1%, его цена - 1242 доллара. Таким образом, разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 63 доллара в пользу новостроек.
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Столичные квартиры дорожают. Речь идет и о новостройках, и о вторичном рынке. Новый квадрат за неделю прибавил в цене 0,3%, в итоге 1305 долларов стоит квадратный метр...
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