В Минске дорожают новостройки

Источник материала: БT

Столичные квартиры дорожают. Речь идет и о новостройках, и о вторичном рынке. Новый квадрат за неделю прибавил в цене 0,3%, в итоге 1305 долларов стоит квадратный метр в новых домах Минска. Стоимость квадратного метра на вторичке столицы поднялась на 0,1%, его цена - 1242 доллара. Таким образом, разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 63 доллара в пользу новостроек.





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