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Беллегпром и Белтаможсервис подписали соглашение о сотрудничестве
25.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Беллегпром и Белтаможсервис подписали соглашение о сотрудничестве.
Соглашение нацелено на развитие взаимовыгодного делового сотрудничества и реализацию инновационных подходов в торговле и логистике. По словам экспертов, подобный альянс придаст импульс экспорту товаров легкой промышленности, будет содействовать развитию транзитных перевозок, увеличению грузопотоков белорусских предприятий, а также позволит снизить логистические затраты, а значит - сделать белорусские товары более конкурентоспособными.
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Беллегпром и Белтаможсервис подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение нацелено на развитие взаимовыгодного делового сотрудничества и реализацию...
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