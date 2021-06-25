Источник материала: БT

Беллегпром и Белтаможсервис подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение нацелено на развитие взаимовыгодного делового сотрудничества и реализацию инновационных подходов в торговле и логистике. По словам экспертов, подобный альянс придаст импульс экспорту товаров легкой промышленности, будет содействовать развитию транзитных перевозок, увеличению грузопотоков белорусских предприятий, а также позволит снизить логистические затраты, а значит - сделать белорусские товары более конкурентоспособными.





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