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Минэкономики собирает команду экспертов для создания бренда Беларуси
25.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Министерство экономики собирает команду экспертов среди профессиональных ассоциаций и союзов в сфере брендинга и рекламы для создания бренда Беларуси. На данный момент определена дорожная карта, план действий по работе над брендом страны со стратегией его продвижения. Планируется, реализация стартует уже в следующем году.
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Министерство экономики собирает команду экспертов среди профессиональных ассоциаций и союзов в сфере брендинга и рекламы для создания бренда Беларуси. На данный...
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