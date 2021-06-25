Сельхозорганизации Беларуси завершают массовую уборку многолетних трав первого укоса

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственные организации Беларуси завершают массовую уборку многолетних трав первого укоса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"В 2021 году площадь многолетних трав первого укоса сохранилась на уровне прошлого года и составляет 1,3 млн га. Несмотря на более позднее созревание многолетних трав (на 5-7 дней позже, чем в 2020-м), темпы их уборки выше прошлогодних. На сегодня травы первого укоса в стране скошены на 1212,9 тыс. га (92,9% к плану, в 2020 году был 81%)", - рассказали в пресс-службе.

Всего в Беларуси заготовлено 2183,5 тыс. т кормовых единиц травяных кормов (113% к уровню прошлого года), что на одну условную голову скота составляет 7 ц кормовых единиц (плюс 0,8 ц к соответствующему периоду 2020 года).

По оперативным данным, в стране проведен яровой сев на площади 2,5 млн га, из них яровые зерновые и зернобобовые культуры размещены на площади 1,1 млн га, сахарная свекла - 84,8 тыс. га, лен-долгунец - 41,8 тыс. га, картофель - 23,2 тыс. га, овощи - 5 тыс. га, кукуруза на силос и зеленый корм - 854,9 тыс. га.

С учетом прогноза фитосанитарного состояния посевов ведется их защита от болезней и вредителей.-0-