Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 25 июн – Sputnik, Инна Гришук. В двух важных производственных цехах ОАО "Гродно Азот", которые в течение последнего года периодически делали аварийные остановки, начинают делать капитальный ремонт с 25 июня. По планам, работы должны продлиться чуть больше месяца.

Горожане увидят факел

Как сообщает пресс-служба ОАО "Гродно Азот", на капитальный ремонт останавливают цеха "Аммиак-4" и "Карбамид-4". Первым делом будет выполняться плановая остановка производства. Горожан предупреждают, что вскоре они смогут увидеть факел на трубах соответствующих цехов. Это предусмотрено регламентом – при остановке цеха идет утилизация горючих веществ, входящих в состав технологического газа. После освобождения всех стадий производства от горючих газов их сжигание на факельной установке прекращается.

Ремонтные работы в цехах будут длиться в течение 34 суток, после этого производственный процесс будет запущен снова. К капитальному ремонту цехов "Аммиак-4" и "Карбамид-4" на "Гродно Азот" готовились почти полтора месяца. Известно, что капремонт планируют выполнять своими силами. Будет задействовано около 200 работников предприятия, которые трудятся в разных цехах предприятия. Всем обещали заплатить премию.

Аммиак-4 уже ремонтировали

Как ранее сообщал Sputnik, цех "Аммиак-4" – один из двух цехов по производству аммиака на "Гродно Азот" – останавливали на плановый ремонт продолжительностью 25 дней в сентябре прошлого года. В течение последних восьми месяцев аварийные остановки достаточно часто случались в ключевых цехах предприятия, на которых производится аммиак и карбамид. Как правило, происходил сбой работы технологического оборудования. Работа цехов возобновлялась через один-два дня.

В последний раз о внеплановой остановке оборудования в цехе "Аммиак-4" сообщали 19 апреля, за ним прекратил работу цех "Карбамид-4". Цеха вновь начали работать спустя 32 часа.

ОАО "Гродно Азот" – одно из крупнейших предприятий Беларуси. В начале апреля руководство химического гиганта сообщало, что в планах – 12 проектов по модернизации, в их число входит и реконструкция цехов по выпуску аммиака. Проводить модернизацию действующих производств планируют параллельно со строительством нового азотного комплекса стоимостью 1,3 миллиарда долларов, который должен увеличить производственные мощности завода вдвое.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что участие в модернизации предприятия было предложено российскому "Газпрому".