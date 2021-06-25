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Два проблемных цеха "Гродно Азот" не будут работать целый месяц
25.06.2021 13:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 25 июн – Sputnik, Инна Гришук. В двух важных производственных цехах ОАО "Гродно Азот", которые в течение последнего года периодически делали аварийные остановки, начинают делать капитальный ремонт с 25 июня. По планам, работы должны продлиться чуть больше месяца.
Горожане увидят факел
Как сообщает пресс-служба ОАО "Гродно Азот", на капитальный ремонт останавливают цеха "Аммиак-4" и "Карбамид-4". Первым делом будет выполняться плановая остановка производства. Горожан предупреждают, что вскоре они смогут увидеть факел на трубах соответствующих цехов. Это предусмотрено регламентом – при остановке цеха идет утилизация горючих веществ, входящих в состав технологического газа. После освобождения всех стадий производства от горючих газов их сжигание на факельной установке прекращается.
Ремонтные работы в цехах будут длиться в течение 34 суток, после этого производственный процесс будет запущен снова. К капитальному ремонту цехов "Аммиак-4" и "Карбамид-4" на "Гродно Азот" готовились почти полтора месяца. Известно, что капремонт планируют выполнять своими силами. Будет задействовано около 200 работников предприятия, которые трудятся в разных цехах предприятия. Всем обещали заплатить премию.
Аммиак-4 уже ремонтировали
Как ранее сообщал Sputnik, цех "Аммиак-4" – один из двух цехов по производству аммиака на "Гродно Азот" – останавливали на плановый ремонт продолжительностью 25 дней в сентябре прошлого года. В течение последних восьми месяцев аварийные остановки достаточно часто случались в ключевых цехах предприятия, на которых производится аммиак и карбамид. Как правило, происходил сбой работы технологического оборудования. Работа цехов возобновлялась через один-два дня.
В последний раз о внеплановой остановке оборудования в цехе "Аммиак-4" сообщали 19 апреля, за ним прекратил работу цех "Карбамид-4". Цеха вновь начали работать спустя 32 часа.
ОАО "Гродно Азот" – одно из крупнейших предприятий Беларуси. В начале апреля руководство химического гиганта сообщало, что в планах – 12 проектов по модернизации, в их число входит и реконструкция цехов по выпуску аммиака. Проводить модернизацию действующих производств планируют параллельно со
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что участие в модернизации предприятия было предложено российскому "Газпрому".
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На капитальный ремонт останавливают сразу два цеха, один из них ремонтировали всего восемь месяцев назад.
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