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Предприятия Брестской области подписали к Форуму регионов контракты на $120 млн

25.06.2021 13:27 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. При подготовке к VIII Форуму регионов Беларуси и России предприятия Брестской области заключили с российскими контрагентами коммерческих контрактов на сумму более $120 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении внешнеэкономических связей и инвестиционной деятельности комитета экономики облисполкома.

Кроме того, к подписанию подготовлен план мероприятий по реализации соглашения между правительствами Беларуси и Пензенской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2021-2022 годы. Постановлением Совета Министров председатель Брестского облисполкома определен руководителем рабочей группы по сотрудничеству с этим российским регионом.

За январь - апрель производители Брестской области поставили в Россию товаров на $603,2 млн, это 110,1% к аналогичному периоду прошлого года. Доля РФ в общем объеме экспорта региона составляет почти 63%. Среди основных товарных позиций экспорта - мясная и молочная продукция, мясо КРС, готовая и консервированная рыба, газовые плиты, детские игрушки, мебель. Из России импортировались шины и покрышки, каменный уголь, свежая свинина, ячмень, подсолнечное масло и другие товары.

В регионе зарегистрировано более 330 предприятий с российским капиталом. В числе наиболее известных производств - СП "Брестгазоаппарат" ОАО, ИООО "Вастега", ИООО "АНРЭКС", ООО "БелИНЭКО", СООО "СТиМ", ИООО "РусБелГаз", СП "Фрост и Ко" ООО.

На областном уровне заключены и реализуются 26 соглашений о сотрудничестве с российскими регионами, в том числе Пензенской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Костромской, Липецкой, Новосибирской, Псковской, Саратовской, Смоленской, Тюменской областями, Ставропольским краем, Карачаево-Черкесией, Бурятией, Удмуртией, Ямало-Ненецким автономным округом. Кроме того, подписаны и действуют более 40 договоров о сотрудничестве между городами и районами Брестской области и России.

VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля в режиме видео-конференц-связи. Главной темой форума станет научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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За январь - апрель производители Брестской области поставили в Россию товаров на $603,2 млн, это 110,1% к аналогичному периоду прошлого года. Доля РФ в общем объеме...
 
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