|
Андрейченко: Запад запустил процесс экономического удушения нашей страны
25.06.2021 14:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июн – Sputnik. Об этом заявил председатель Палаты представительства Владимир Андрейченко в пятницу на закрытии весенней парламентской сессии, передает корреспондент Sputnik.
По его словам, проведение такой политики со стороны ЕС и стремление устроить пожар в центре Европы – это "чистое безумие, так как управляемый хаос ударит бумерангом по ним самим".
Жесткий отпор
"Более того, желающие наказать белорусов не учитывают нашей истории и национального характера. Свою родную землю мы никому не отдадим. Белорусское государство в состоянии сделать все необходимое для защиты суверенитета и территориальной целостности", - сказал он.
Андрейченко подчеркнул, что любые их действия, направленные на дискредитацию государства, подрыв экономики и разжигание ненависти в обществе получат жесткий и решительный отпор.
"Это относится в равной степени и к попыткам навязать, особенно нашей молодежи, искаженное представление об историческом прошлом, поставить под сомнение ценности, которые составляют культурный код нации", - сказал спикер.
По его мнению, против белорусского народа была развязана неприкрытая война именно из-за независимой позиции Беларуси на международной арене.
"На реализацию "цветного блицкрига" брошены огромные финансовые ресурсы. Мы испытали на себе действие самых современных гибридных технологий - от раскачивания общества изнутри до попытки физического устранения первых лиц государства и их близких родственников", - заявил Андрейченко.
Спикер подчеркнул, что особый цинизм состоит в том, что очередные санкции против нашей страны введены именно в день начала Великой Отечественной войны (решение в ЕС приняли 21 июня – Sputnik).
"То, что от этих санкций пострадают простые граждане, зарубежных политиков не волнует. Да они это особо и не скрывают, говоря, что белорусов надо хорошенько наказать, чтобы они изменили свое поведение. Такое отношение к суверенному государству – члену ООН и участнику ОБСЕ – откровенное беззаконие", - убежден Андрейченко.
Устранить конкурента
По словам парламентария, цель санкций состоит также в стремлении устранить конкурента с мировых рынков, сделать из Беларуси плацдарм для передела мира.
"Европейский союз, ведомый США, грубо попирает основы международного права и Устава ООН. Отброшены положения Будапештского меморандума 1994 года, в котором Великобритания и США в связи с добровольным отказом нашей страны от статуса ядерной державы клялись воздерживаться от экономического принуждения в отношении Беларуси", - напомнил председатель Палаты представителей.
Прогнозы перебежчиков не оправдались
"Что же касается непосредственно экономики, то, как мы видим, прогнозы политических перебежчиков, что она вот-вот рухнет, не оправдались", - заявил Андрейченко.
По его словам, это говорит о правильности государственных подходов, в том числе законодательного характера, к вопросам развития национальной экономической модели в контексте тех непростых процессов, которые сотрясают сегодня весь мир.
Спикер считает, что принятые на сессии законопроекты окажут благоприятное влияние на бизнес-среду и инвестиционный климат, будут способствовать наращиванию потенциала автомобильных перевозок, торгового мореплавания под белорусским флагом и другое.
Беларусь открыта для диалога
"Разумеется, мы будем и далее жестко отвечать на все враждебные выпады против Беларуси", - подчеркнул Андрейченко.
Но, по его словам, это вовсе не означает, что республика закрыта для равноправного и уважительного диалога с европейскими партнерами.
"Тем более что в старой Европе немало политиков, которые прекрасно понимают всю бессмысленность и опасность затеи поставить Беларусь на колени", - добавил он.
Россия и Китай
В нынешних условиях мы должны активнее действовать на других направлениях и рынках, считает Андрейченко. Есть огромный потенциал взаимодействия со странами СНГ.
Важнейшими направлениями нашего сотрудничества являются Россия и Китай. "Эти сверхдержавы стремятся наращивать союзнические отношения с нами. Подтверждением тому стали итоги юбилейной 60-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России и вопросы, обсужденные на встрече руководства белорусского парламента с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу", - констатировал спикер.
Андрейченко высказал благодарность России и Китаю за ту принципиальную позицию, которую они заняли в вопросе поддержки Беларуси на международной арене. "Мы высоко ценим и предложения по углублению стратегического сотрудничества. Их последовательная реализация становится для нас приоритетной задачей", - добавил парламентарий.
Другие направления
В позитивном ключе строится сотрудничество Беларуси с государствами Африки, Латинской Америки, Азиатского региона. Депутатам следует активнее работать и на этом направлении, продвигая реализацию межгосударственных, содействуя развитию кооперационных связей.
В этих целях необходимо объединить потенциалы белорусских парламентских групп дружбы по региональному принципу, отметил Андрейченко.
Вопросы региональной безопасности и защиты национальных интересов должны оставаться и в центре внимания белорусской делегации в ПА ОБСЕ.
"На ее предстоящей сессии необходимо четко довести до международного сообщества объективную информацию о ситуации в стране, возможных последствиях политики диктата и санкций не только для Беларуси, но и Европы в целом", - заявил Андрейченко.
В таком же ключе нужно поработать и над подготовкой участия белорусской стороны в пятой Всемирной конференции спикеров парламентов, которая пройдет осенью в Австрии.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любые действия Запада, направленные на дискредитацию государства, подрыв экономики и разжигание ненависти в обществе получат жесткий и решительный отпор, заявил...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)