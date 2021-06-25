Андрейченко: Запад запустил процесс экономического удушения нашей страны

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн – Sputnik. Об этом заявил председатель Палаты представительства Владимир Андрейченко в пятницу на закрытии весенней парламентской сессии, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, проведение такой политики со стороны ЕС и стремление устроить пожар в центре Европы – это "чистое безумие, так как управляемый хаос ударит бумерангом по ним самим".

Жесткий отпор

"Более того, желающие наказать белорусов не учитывают нашей истории и национального характера. Свою родную землю мы никому не отдадим. Белорусское государство в состоянии сделать все необходимое для защиты суверенитета и территориальной целостности", - сказал он.

Андрейченко подчеркнул, что любые их действия, направленные на дискредитацию государства, подрыв экономики и разжигание ненависти в обществе получат жесткий и решительный отпор.

"Это относится в равной степени и к попыткам навязать, особенно нашей молодежи, искаженное представление об историческом прошлом, поставить под сомнение ценности, которые составляют культурный код нации", - сказал спикер.

По его мнению, против белорусского народа была развязана неприкрытая война именно из-за независимой позиции Беларуси на международной арене.

"На реализацию "цветного блицкрига" брошены огромные финансовые ресурсы. Мы испытали на себе действие самых современных гибридных технологий - от раскачивания общества изнутри до попытки физического устранения первых лиц государства и их близких родственников", - заявил Андрейченко.

Спикер подчеркнул, что особый цинизм состоит в том, что очередные санкции против нашей страны введены именно в день начала Великой Отечественной войны (решение в ЕС приняли 21 июня – Sputnik).

"То, что от этих санкций пострадают простые граждане, зарубежных политиков не волнует. Да они это особо и не скрывают, говоря, что белорусов надо хорошенько наказать, чтобы они изменили свое поведение. Такое отношение к суверенному государству – члену ООН и участнику ОБСЕ – откровенное беззаконие", - убежден Андрейченко.

Устранить конкурента

По словам парламентария, цель санкций состоит также в стремлении устранить конкурента с мировых рынков, сделать из Беларуси плацдарм для передела мира.

"Европейский союз, ведомый США, грубо попирает основы международного права и Устава ООН. Отброшены положения Будапештского меморандума 1994 года, в котором Великобритания и США в связи с добровольным отказом нашей страны от статуса ядерной державы клялись воздерживаться от экономического принуждения в отношении Беларуси", - напомнил председатель Палаты представителей.

Прогнозы перебежчиков не оправдались

"Что же касается непосредственно экономики, то, как мы видим, прогнозы политических перебежчиков, что она вот-вот рухнет, не оправдались", - заявил Андрейченко.

По его словам, это говорит о правильности государственных подходов, в том числе законодательного характера, к вопросам развития национальной экономической модели в контексте тех непростых процессов, которые сотрясают сегодня весь мир.

Спикер считает, что принятые на сессии законопроекты окажут благоприятное влияние на бизнес-среду и инвестиционный климат, будут способствовать наращиванию потенциала автомобильных перевозок, торгового мореплавания под белорусским флагом и другое.

Беларусь открыта для диалога

"Разумеется, мы будем и далее жестко отвечать на все враждебные выпады против Беларуси", - подчеркнул Андрейченко.

Но, по его словам, это вовсе не означает, что республика закрыта для равноправного и уважительного диалога с европейскими партнерами.

"Тем более что в старой Европе немало политиков, которые прекрасно понимают всю бессмысленность и опасность затеи поставить Беларусь на колени", - добавил он.

Россия и Китай

В нынешних условиях мы должны активнее действовать на других направлениях и рынках, считает Андрейченко. Есть огромный потенциал взаимодействия со странами СНГ.

Важнейшими направлениями нашего сотрудничества являются Россия и Китай. "Эти сверхдержавы стремятся наращивать союзнические отношения с нами. Подтверждением тому стали итоги юбилейной 60-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России и вопросы, обсужденные на встрече руководства белорусского парламента с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу", - констатировал спикер.

Андрейченко высказал благодарность России и Китаю за ту принципиальную позицию, которую они заняли в вопросе поддержки Беларуси на международной арене. "Мы высоко ценим и предложения по углублению стратегического сотрудничества. Их последовательная реализация становится для нас приоритетной задачей", - добавил парламентарий.

Другие направления

В позитивном ключе строится сотрудничество Беларуси с государствами Африки, Латинской Америки, Азиатского региона. Депутатам следует активнее работать и на этом направлении, продвигая реализацию межгосударственных, содействуя развитию кооперационных связей.

В этих целях необходимо объединить потенциалы белорусских парламентских групп дружбы по региональному принципу, отметил Андрейченко.

Работая в ПА ОДКБ, следует укреплять оборонную мощь стран-участниц, убежден депутат. Это будет гарантией обеспечения их суверенитета и безопасности.

Вопросы региональной безопасности и защиты национальных интересов должны оставаться и в центре внимания белорусской делегации в ПА ОБСЕ.

"На ее предстоящей сессии необходимо четко довести до международного сообщества объективную информацию о ситуации в стране, возможных последствиях политики диктата и санкций не только для Беларуси, но и Европы в целом", - заявил Андрейченко.

В таком же ключе нужно поработать и над подготовкой участия белорусской стороны в пятой Всемирной конференции спикеров парламентов, которая пройдет осенью в Австрии.

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