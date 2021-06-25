Несмотря на санкции ЕС: в БКК заявили, что продолжат работать

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн – Sputnik. Белорусская калийная компания (БКК) заявила о намерении прилагать все усилия для выполнения обязательств перед своими партнерами, учитывая санкции, введенные Евросоюзом.

Санкции ЕС вступили в силу в пятницу, в их числе – ограничение по торговле с белорусскими производителями калийных удобрений.

Как пояснили в пресс-службе компании, из трех кодов продукции, которые продаются, в документе о санкциях присутствуют два.

"Для нас важен каждый вид товара, вне зависимости от поставляемых объемов - точно так же, как родители любят своих детей вне зависимости от возраста или статуса", - цитирует БКК агентство РИА Новости .

В кампании заявили, что продолжат работу "в существующих рамках, прилагая все усилия для выполнения наших обязательств перед партнерами".

Напомним, что новые ограничительные меры в отношении Беларуси принял накануне Совет ЕС, они вступили в силу в пятницу, 25 июня. С этого дня начинает действовать ряд запретов , которые включают в себя и торговлю продуктами калийной промышленности.

При этом санкции ЕС не распространяются на текущие контракты по поставкам, заключенным до 25 июня 2021 года или дополнительные контракты, необходимые для их выполнения.

Что еще затронут санкции

Кроме калийных удобрений, с 25 июня ограничивается торговля нефтепродуктами, запрещено импортировать, покупать и передавать в ЕС товары, связанные с производством табачных изделий: бумагу для сигарет, фильтры, ароматизаторы для табака, оборудование для изготовления табака.

Европа не будет экспортировать в Беларусь технологии для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи и товаров военного назначения. Кроме того, значительно ограничивается доступ Беларуси на европейские финансовые рынки, а Европейский инвестиционный банк остановит выплаты по любым проектам в белорусском госсекторе.

Разъяснения юристов по поводу действия секторальных санкций ЕС в отношении транзита из Беларуси будут готовы в течение недели.

Напомним, что ранее, в понедельник, в силу вступил четвертый пакет санкций Евросоюза против Беларуси.

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