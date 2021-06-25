Евро и доллар подешевели: как завершились торги перед выходными

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн - Sputnik. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу завершились незначительным удешевлением доллара и евро, при этом российский рубль подрос.

Основная европейская валюта сегодня снизилась на 0,12%, или на 0,36 копейки. Доллар потерял 0,16% - 0,4 копейки. Что касается российского рубля, то он поднялся на 0,11 копеек (или на 0,03%).

По окончанию торгов установились такие курсы:

евро – 3,021 белорусских рубля,

доллар США – 2,5295 рубля,

100 российских рублей – 3,5044 рубля.

При формировании курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменных пунктах.

Сейчас средняя зарплата в Беларуси составляет 1419,6 белорусских рублей - это 560 долларов или 470 евро, или 40,5 тысяч российских рублей. В четверг 24 июня президент Александр Лукашенко поставил новую планку по зарплатам к концу 2025 года - 700-800 долларов.