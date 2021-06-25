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А1 запустил масштабную инициативу по достижению углеродной нейтральности

25.06.2021 15:41 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В 2021 А1 планирует сократить выбросы углекислого газа на 5,5 тысяч тонн, которые являются следствием прямого и косвенного воздействия компании на окружающую среду.

Среди мер, которые для этого реализуются в компании в соответствии с принципами устойчивого экологического, социального и корпоративного управления (ESG): внедрение технологий естественного охлаждения оборудования базовых станций, модернизация электропитающих установок на технологических объектах, а также создание энергоэффективного «зеленого» офиса. 

Главная задача инициативы – внести весомый вклад в глобальную цель A1 Telekom Austria Group: к 2030 году снизить уровень выбросов СО2 на 50%, а к 2040-му – достигнуть углеродной нейтральности.

Средний ежегодный прирост трафика в мобильной сети А1 составляет 50-60%, в фиксированной – около 30%. Внедрение современных технологий позволяет компенсировать рост потребления электрической энергии, используемой для передачи данных. Так, на базовых станциях компании производится постепенный переход к использованию технологии free cooling – естественного охлаждения с применением атмосферного воздуха. Такого рода модернизация подразумевает отказ от использования кондиционеров.

Повышение температуры на базовой станции, равной +29°C и до достижения которой не включается автоматическая система кондиционирования, – это еще одна мера, которая позволяет оптимизировать энергосбережение. Работа кондиционера требует 2кВт в час, тогда как все оборудование современной базовой станции – только 1,5 кВт, но на абонентский сервис это никак не влияет.

Кроме того, в 2020 году в А1 стартовала кампания по модернизации электропитающих установок на базовых станциях по всей сети и их замене на более энергоэффективные. Также оборудование базовых станций окрашивают в ультрабелый цвет, дающий экономию около 4% от стоимости электрической энергии, затрачиваемой для охлаждения оборудования.

Эти и другие меры позволят уже в этом году сократить потребление электроэнергии, выработка которой потребует порядка 5,5 тысяч тонн выбросов углекислого газа. Чтобы поглотить такое количество СО2, нужно более 90 тысяч десятилетних деревьев.

«Многочисленные инициативы А1 по энергосбережению – часть нашей политики в области устойчивого экологического, социального и корпоративного управления (ESG).  У нашей компании есть большой потенциал в сфере энергоэффективности, а благодаря экологической стратегии А1 наши клиенты осознают, какой вклад в сохранение окружающей среды вносят они лично, пользуясь услугами, которые мы предоставляем», – отметил заместитель генерального директора по техническим вопросам компании А1 Кристиан Лаке.

В рамках инициативы «Зеленый офис» в А1 действуют программы замещения бумажного документооборота на электронный (ЭДО), перехода на электронные счета как для физических, так и для юридических лиц, раздельного сбора мусора (в том числе электронных устройств), сокращения корпоративного автопарка машин с двигателями внутреннего сгорания и другие.

А1 в Беларуси активно работает над повышением своего экологического индекса. В конце 2020 года компания утвердила экологическую политику на 2021−2025 гг. – официальный документ, в котором прописаны основные принципы и обязательства в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. А1 поддерживает тенденцию устойчивого развития во всех сферах своей деятельности, в том числе в социальных и инклюзивных проектах.

 
 
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В 2021 А1 планирует сократить выбросы углекислого газа на 5,5 тысяч тонн, которые являются следствием прямого и косвенного воздействия компании на окружающую среду.
 
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