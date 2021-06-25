Победить коррозию: три верных способа

Коррозия – результат окисления металла под действием влаги. А появление ее на кузове авто – вечная головная боль автовладельцев. Победить коррозию намного сложнее, чем не допустить ее. Выбрали для вас доступные и эффективные методы, которые позволят уберечь авто от ржавчины.

1. Не допустить появления

Здесь не имеет значения возраст автомобиля – даже нового будут преследовать «враги»: мороз, зимняя «химия» для дорог, влажность и возможные сколы. Поэтому важно внимательно и регулярно осматривать машину. Процесс коррозии идет очень быстро, и его нужно остановить в самом начале.

2. Регулярно мыть со спецсредствами

Нельзя экономить на спецсредствах: они смоют с машины ядовитые реагенты. Но это случится не в первую минуту, мыть надо тщательно не только «фасад», но и днище, подрамники, пороги. Тем более, что часто слой краски и лака на современных авто очень тонкий. Мойка – один раз в две недели и обработка воском.

3. Обрабатывать очаги немедленно

Для защиты от ржавчины используют мастики, герметики, другие антикоррозийные материалы. Их нужно наносить на абсолютно чистые и сухие поверхности. Больше всего ржавчина поражает:

Крышку багажника

Крылья

Элементы подвескию

Пороги

Днище

Колесные арки

Сварочные швы.

Особенно ранимы в этом отношении те часта автомобиля, куда попадает вода, лед и ядовитые химические препараты, которыми обрабатывают у нас дороги.

Из лучших препаратов и антикоров можно назвать Noxudol, Dinitrol, Tectyl и Mercasol. Они обычно есть в минских автоцентрах, где специалисты профессионально проведут антикоррозийную обработку кузова.

«Виновники» появления коррозии

Вода вместе с растворенными в ней химическими веществами и реагентами – например, которыми посыпают дороги в зимнее время.

Негативная природная окружающая среда, перепады температур – сильный мороз, жара, высокая влажность.

Механические повреждения – от столкновений или ударов мелких камешков (разрушают антикоррозийные покрытия).

Играет негативную роль и постоянная вибрация во время езды.

Первая помощь при появлении ржавчины

Если вы увидели очаг коррозии, а ехать к мастерам прямо сию минуту не получается, можно подручными средствами оградить участок от воды и кислорода, которые ведут к образованию ржавчины.

Окажите своему авто «скорую помощь»:

заклейте очаг скотчем или защитной пленкой (при отсутствии ее – можно простой пищевой) покройте машинным маслом покройте антикоррозийной шпаклевкой прикрепите поверх пятна кусочек тонкого цинка – он возьмет на себя «удар» коррозии и не даст попасть влаге.

Но, конечно, при первой же возможности лучше поехать в автоцентр, где специалисты проведут полную антикоррозийную обработку всего автомобиля. Вниаение! Коррозия распространяется очень быстро.