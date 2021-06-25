|
Победить коррозию: три верных способа
25.06.2021 15:41 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Коррозия – результат окисления металла под действием влаги. А появление ее на кузове авто – вечная головная боль автовладельцев. Победить коррозию намного сложнее, чем не допустить ее. Выбрали для вас доступные и эффективные методы, которые позволят уберечь авто от ржавчины.
1. Не допустить появления
Здесь не имеет значения возраст автомобиля – даже нового будут преследовать «враги»: мороз, зимняя «химия» для дорог, влажность и возможные сколы. Поэтому важно внимательно и регулярно осматривать машину. Процесс коррозии идет очень быстро, и его нужно остановить в самом начале.
2. Регулярно мыть со спецсредствами
Нельзя экономить на спецсредствах: они смоют с машины ядовитые реагенты. Но это случится не в первую минуту, мыть надо тщательно не только «фасад», но и днище, подрамники, пороги. Тем более, что часто слой краски и лака на современных авто очень тонкий. Мойка – один раз в две недели и обработка воском.
3. Обрабатывать очаги немедленно
Для защиты от ржавчины используют мастики, герметики, другие антикоррозийные материалы. Их нужно наносить на абсолютно чистые и сухие поверхности. Больше всего ржавчина поражает:
Особенно ранимы в этом отношении те часта автомобиля, куда попадает вода, лед и ядовитые химические препараты, которыми обрабатывают у нас дороги.
Из лучших препаратов и антикоров можно назвать Noxudol, Dinitrol, Tectyl и Mercasol. Они обычно есть в минских автоцентрах, где специалисты профессионально проведут антикоррозийную обработку кузова.
«Виновники» появления коррозии
Играет негативную роль и постоянная вибрация во время езды.
Первая помощь при появлении ржавчины
Если вы увидели очаг коррозии, а ехать к мастерам прямо сию минуту не получается, можно подручными средствами оградить участок от воды и кислорода, которые ведут к образованию ржавчины.
Окажите своему авто «скорую помощь»:
Но, конечно, при первой же возможности лучше поехать в автоцентр, где специалисты проведут полную антикоррозийную обработку всего автомобиля. Вниаение! Коррозия распространяется очень быстро.
Статья написана по материалам
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коррозия – результат окисления металла под действием влаги. А появление ее на кузове авто – вечная головная боль автовладельцев. Победить коррозию намного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)