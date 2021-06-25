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Победить коррозию: три верных способа

25.06.2021 15:41 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Коррозия – результат окисления металла под действием влаги. А появление ее на кузове авто – вечная головная боль автовладельцев. Победить коррозию намного сложнее, чем не допустить ее. Выбрали для вас доступные и эффективные методы, которые позволят уберечь авто от ржавчины.

1. Не допустить появления

Здесь не имеет значения возраст автомобиля – даже нового будут преследовать «враги»: мороз, зимняя «химия» для дорог, влажность и возможные сколы. Поэтому важно внимательно и регулярно осматривать машину. Процесс коррозии идет очень быстро, и его нужно остановить в самом начале.  

2. Регулярно мыть со спецсредствами

Нельзя экономить на спецсредствах: они смоют с машины ядовитые реагенты. Но это случится не в первую минуту, мыть надо тщательно не только «фасад», но и днище, подрамники, пороги. Тем более, что часто слой краски и лака на современных авто очень тонкий. Мойка – один раз в две недели и обработка воском.

3. Обрабатывать очаги немедленно

Для защиты от ржавчины используют мастики, герметики, другие антикоррозийные материалы. Их нужно наносить на абсолютно чистые и сухие поверхности. Больше всего ржавчина поражает:

  • Крышку багажника
  • Крылья
  • Элементы подвескию
  • Пороги
  • Днище
  • Колесные арки
  • Сварочные швы.

Особенно ранимы в этом отношении те часта автомобиля, куда попадает вода, лед и ядовитые химические препараты, которыми обрабатывают у нас дороги.

Из лучших препаратов и антикоров можно назвать Noxudol, Dinitrol, Tectyl и Mercasol. Они обычно есть в минских автоцентрах, где специалисты профессионально проведут антикоррозийную обработку кузова.

«Виновники» появления коррозии

  • Вода вместе с растворенными в ней химическими веществами и реагентами – например, которыми посыпают дороги в зимнее время.
  • Негативная природная окружающая среда, перепады температур – сильный мороз, жара, высокая влажность.
  • Механические повреждения – от столкновений или ударов мелких камешков (разрушают антикоррозийные покрытия).  

Играет негативную роль и постоянная вибрация во время езды.

Первая помощь при появлении ржавчины

Если вы увидели очаг коррозии, а ехать к мастерам прямо сию минуту не получается, можно подручными средствами оградить участок от воды и кислорода, которые ведут к образованию ржавчины.

Окажите своему авто «скорую помощь»:

  1. заклейте очаг скотчем или защитной пленкой (при отсутствии ее – можно простой пищевой)
  2. покройте машинным маслом
  3. покройте антикоррозийной шпаклевкой
  4. прикрепите поверх пятна кусочек тонкого цинка – он возьмет на себя «удар» коррозии и не даст попасть влаге.

Но, конечно, при первой же возможности лучше поехать в автоцентр, где специалисты проведут полную антикоррозийную обработку всего автомобиля. Вниаение! Коррозия распространяется очень быстро.

Статья написана по материалам https://antikorr.by/

 
 
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Коррозия – результат окисления металла под действием влаги. А появление ее на кузове авто – вечная головная боль автовладельцев. Победить коррозию намного...
 
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