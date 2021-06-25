Пархамович: у стройкомплексов Беларуси и России большой потенциал для сотрудничества

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. У строительных комплексов Беларуси и России большой потенциал для сотрудничества. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович во время рабочего совещания с представителями российских строительных организаций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.

Во время встречи состоялась презентация российскими компаниями производимой продукции строительных материалов и изделий, приведены примеры по оказанию услуг в жилищном, промышленном и дорожном строительстве.

Руслан Пархамович отметил важность проведения такого совещания с участием белорусского посольства, Национального объединения участников строительной индустрии и российских компаний на площадке министерства. "Мы заинтересованы в укреплении партнерских отношений с Российской Федерацией, в том числе на уровне субъектов хозяйствования. У строительных комплексов Беларуси и России большой потенциал для сотрудничества", - подчеркнул он.

Посол Беларуси в России Владимир Семашко выразил уверенность, что итоги этой встречи будут полезны для двух стран, в ближайшей перспективе будут реализованы взаимовыгодные проекты. "Мы видим возможности наших российских коллег, которые можно использовать в Беларуси. Сегодня, располагая развитыми строительными комплексами, мы должны обсуждать предложения по сотрудничеству по всем направлениям и реализовывать проекты, максимально используя ресурсы Союзного государства", - сказал он. Посол также заявил, что достигнутые договоренности в дальнейшем могут перерасти в крупные инвестиционные проекты.

В свою очередь президент Национального объединения участников строительной индустрии России Александр Лощенко поблагодарил белорусских коллег за возможность организации встречи. Он отметил, что ее результаты должны стать основой долгосрочного сотрудничества по новым направлениям, которое внесет весомый вклад в экономику и развитие двух стран.-0-