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МТС 19 лет: какие скидки дарит оператор в честь праздника

25.06.2021 17:03 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Ко дню рождения компании МТС запустил акцию «Спасибо, что вы с нами», в рамках которой абонентам предоставляется скидка 7, 13 и 19% на гаджеты популярных брендов. Размер бонуса зависит от того, как долго абоненты пользуются услугами связи компании.

В акции участвуют определенные модели смартфонов, планшетов и смарт-устройств от Samsung, Huawei, Honor и Xiaomi. Скидка на оборудование предоставляется по промокоду «Спасибо». Ее размер определяется периодом обслуживания номера в сети МТС на момент обращения за покупкой:

  • до 7 лет — скидка 7%; 
  • от 7 до 13 лет — скидка 13%;
  • от 13 лет и более — скидка 19%.

Получить персональную скидку на оборудование в рамках акции «Спасибо, что вы с нами» можно с 25 июня по 26 июля.

Подробнее о моделях, участвующих в акции, и об условиях приобретения в рамках акции смартфонов и планшетов можно ознакомиться здесь, смарт-устройств — здесь.

Количество приобретаемого оборудования со скидкой в рамках акции ограничено — не более 1 единицы на 1 абонентский номер.

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и купить ее вы можете в салонах связи мобильного оператора, в интернет-магазине online и по телефонам +375 (29) 545 00 00 или по короткому номеру 210.

 
 
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Ко дню рождения компании МТС запустил акцию «Спасибо, что вы с нами», в рамках которой абонентам предоставляется скидка 7, 13 и 19% на гаджеты популярных брендов....
 
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