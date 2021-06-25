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17-метровая кухня, подсобка и кладовая. ЖРЭО продает в Минске необычную «однушку» по $945 за "квадрат"

25.06.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

УП «ЖРЭО Октябрьского района г. Минска» через площадку Минского городского центра недвижимости продает необычную «однушку» с большим подсобным помещением, кладовой, огромной кухней и коридором. Цена за «квадрат» - $945.

17-метровая кухня, подсобка и кладовая. ЖРЭО продает в Минске необычную «однушку» по 5 за "квадрат"
Источник: Яндекс.Карты

На сайте Минского городского центра недвижимости появился лот по продаже квартиры на улице Германовская, 9. Продавцом выступает УП «ЖРЭО Октябрьского района г. Минска». 

17-метровая кухня, подсобка и кладовая. ЖРЭО продает в Минске необычную «однушку» по 5 за "квадрат"
17-метровая кухня, подсобка и кладовая. ЖРЭО продает в Минске необычную «однушку» по 5 за "квадрат"
17-метровая кухня, подсобка и кладовая. ЖРЭО продает в Минске необычную «однушку» по 5 за "квадрат"
17-метровая кухня, подсобка и кладовая. ЖРЭО продает в Минске необычную «однушку» по 5 за "квадрат"
17-метровая кухня, подсобка и кладовая. ЖРЭО продает в Минске необычную «однушку» по 5 за "квадрат"

Квартира расположена на 1 этаже панельного дома. «Однушка» имеет площадь 78,1 квадратного метра, общая площадь по СНБ – 80,2 «квадратов».

17-метровая кухня, подсобка и кладовая. ЖРЭО продает в Минске необычную «однушку» по 5 за "квадрат"
17-метровая кухня, подсобка и кладовая. ЖРЭО продает в Минске необычную «однушку» по 5 за "квадрат"
17-метровая кухня, подсобка и кладовая. ЖРЭО продает в Минске необычную «однушку» по 5 за "квадрат"
17-метровая кухня, подсобка и кладовая. ЖРЭО продает в Минске необычную «однушку» по 5 за "квадрат"
17-метровая кухня, подсобка и кладовая. ЖРЭО продает в Минске необычную «однушку» по 5 за "квадрат"
17-метровая кухня, подсобка и кладовая. ЖРЭО продает в Минске необычную «однушку» по 5 за "квадрат"

Отличает квартиру необычная планировка. Хоть это и «панельная» однушка, но выделяется огромной площадью. Однако жилая комната занимает лишь 23,9 квадратного метра. Остальные «квадраты» разделили между собой огромная кухня (17,3 кв.м.), подсобное помещение (13,3 кв.м.). В подсобке установлено очень необычное окно.

17-метровая кухня, подсобка и кладовая. ЖРЭО продает в Минске необычную «однушку» по 5 за "квадрат"
17-метровая кухня, подсобка и кладовая. ЖРЭО продает в Минске необычную «однушку» по 5 за "квадрат"
17-метровая кухня, подсобка и кладовая. ЖРЭО продает в Минске необычную «однушку» по 5 за "квадрат"
17-метровая кухня, подсобка и кладовая. ЖРЭО продает в Минске необычную «однушку» по 5 за "квадрат"

 
Теги: Минск
 
 
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УП «ЖРЭО Октябрьского района г. Минска» через площадку Минского городского центра недвижимости продает необычную «однушку» с большим подсобным помещением,...
 
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