Отличает квартиру необычная планировка. Хоть это и «панельная» однушка, но выделяется огромной площадью. Однако жилая комната занимает лишь 23,9 квадратного метра. Остальные «квадраты» разделили между собой огромная кухня (17,3 кв.м.), подсобное помещение (13,3 кв.м.). В подсобке установлено очень необычное окно.