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17-метровая кухня, подсобка и кладовая. ЖРЭО продает в Минске необычную «однушку» по $945 за "квадрат"
25.06.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
УП «ЖРЭО Октябрьского района г. Минска» через площадку Минского городского центра недвижимости
На сайте Минского городского центра недвижимости появился лот по продаже квартиры на улице Германовская, 9. Продавцом выступает УП «ЖРЭО Октябрьского района г. Минска».
Отличает квартиру необычная планировка. Хоть это и «панельная» однушка, но выделяется огромной площадью. Однако жилая комната занимает лишь 23,9 квадратного метра. Остальные «квадраты» разделили между собой огромная кухня (17,3 кв.м.), подсобное помещение (13,3 кв.м.). В подсобке установлено очень необычное окно.
Начальная цена, 187.000 бел. Руб. ($73.810 по курсу Нацбанка). Размер задатка 18.700 бел. руб.
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17-метровая кухня, подсобка и кладовая. ЖРЭО продает в Минске необычную «однушку» по $945 за "квадрат"
УП «ЖРЭО Октябрьского района г. Минска» через площадку Минского городского центра недвижимости продает необычную «однушку» с большим подсобным помещением,...
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