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От 40 рублей за вентилятор и от 790 - за кондиционер. Выбираем лучший вариант для охлаждения квартиры и офиса

25.06.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Уже неделю в Беларуси температура на улице не опускается ниже 30 градусов. За это время все кругом настолько прогрелось, что спрятаться от жары практически невозможно: даже открытые на ночь окна не особо спасают. Сейчас по-настоящему охладить помещение можно только с помощью кондиционера или вентилятора. Мы отобрали для вас в каталоге популярного интернет-магазина 21vek.by самые интересные модели кондиционеров и вентиляторов.

От 40 рублей за вентилятор и от 790 - за кондиционер. Выбираем лучший вариант для охлаждения квартиры и офиса
Фото использовано в качестве иллюстрации.

Кондиционеры: самый дешевый – 790 рублей, самый дорогой – 13.550 рублей 

Самый бюджетный и один из самых популярных вариантов – мобильный кондиционер «Timberk T-PAC09-P09E» за 790 рублей. Помимо цены, его главное преимущество – возможность перемещения из комнаты в комнату или даже другой дом. Правда, весит эта махина 21 килограмм.

Если говорить о функционале, то он слабоват. Во-первых, небольшая мощность охлаждения – всего 2,4 кВт. Во-вторых, маленькая площадь обслуживания – 16 «квадратов». В-третьих, нет функции обогрева. Летом, конечно, она ни к чему, но зимой может пригодиться. В-четвертых, большой уровень шума – 65 дБ. В одном из отзывов данный кондиционер по уровню шума сравнивают со старым советским холодильником.

Однако в целом за свои деньги вполне себе стоящая вещь с рабочим диапазоном температур от 16 до 31 градуса. Охладиться в небольшой комнатушке вполне хватит. Правда, не в такую жару, как сейчас.

От 40 рублей за вентилятор и от 790 - за кондиционер. Выбираем лучший вариант для охлаждения квартиры и офиса
Фото использовано в качестве иллюстрации.

Цена более серьезных моделей стартует от 1199 рублей. Именно столько просят за Сплит-систему «Haier Leader DC Inverter AS07TL5HRA». Тут, помимо основной функции, есть возможность обогрева, самоочистки и самодиагностики. Плюс система обслуживает площадь в 20 «квадратов» и имеет антибактериальный фильтр. Правда, по мощности этот кондиционер заметно уступает предыдущему – 2,05 кВт. В общем, без учета дополнительных, но не особо важных девайсов то на то и приходится. Зато разница в 400 рублей. 

Куда предпочтительнее выглядит Сплит-система «Ballu BSWI-12HN8» за 1370 рублей. Здесь и мощность охлаждения солидная – 3,5 кВт, и обслуживаемая площадь больше – 25 «квадратов», плюс низкий уровень шума (44 дБ) и наличие режима приточной вентиляции, обеспечивающей поступление свежего воздуха в помещение. 

Для тех, кто рассматривает варианты заметно подороже, есть Сплит-система «Еnergolux Champery SAS24CH1-AI» за 2900 рублей. Тут, помимо антибактериального фильтра с ионами серебра, есть и катехиновый фильтр, не пропускающий вирусы. Очень актуально во время пандемии. Мощность охлаждения – 6,2 кВт. Площадь – около 50 «квадратов».

От 40 рублей за вентилятор и от 790 - за кондиционер. Выбираем лучший вариант для охлаждения квартиры и офиса
Фото использовано в качестве иллюстрации.

Можно докинуть 90 рублей и взять Сплит-систему «Electrolux EACS/I-18HAV». В отличие от предыдущей модель, здесь есть функция дезодорирования, очищающая воздух от запахов, плазменный фильтр, защищаются от дыма и пыли, а также ионизация для создания благоприятного микроклимата. Обслуживаемая площадь – 50 «квадратов». Только вот мощность охлаждения меньше на 1 кВт.

Самый дорогой кондиционер, из имеющихся в наличии, -- Сплит-система «Daikin Emura FTXJ50MS» за 13.550 рублей. Это, конечно, профи среди кондиционеров. Мощность охлаждения – 7 кВт.  Обслуживаемая площадь – 50 «квадратов». Рабочий диапазон температур при охлаждении – от 10 до 46 градусов. Плюс различные системы фильтрации воздуха, в том числе поглощающие аллергены, недельный таймер, 2-зонный датчик движения, благодаря которому можно экономить электричество, а также направлять воздушный поток в сторону от людей, чтобы никого не просквозило.

Вентиляторы: от нескольких десяткой рублей до почти двух тысяч 

Что касается вентиляторов, то цены тут не такие кусачие. Самая дешевая модель «Scarlett SC-DF111S95» стоит всего 20 рублей. Это самый элементарный вентилятор с одной скоростью и мощностью 4 Вт. Более-менее приличные модели стартуют от 40 рублей. Столько стоит, к примеру, «Scarlett SC-DF111S01» с мощностью 25 Вт и двумя скоростями. Однако для такой жары, которая сейчас у нас, нужно смотреть на вентиляторы, цена которых начинается от 70 рублей. Например, за 76 можно купить «Scarlett SC-DF111S07» мощностью 38 Вт, с тремя режимами скоростей и обдува. Вот этот товарищ вполне сможет обдувать вас весь день.

От 40 рублей за вентилятор и от 790 - за кондиционер. Выбираем лучший вариант для охлаждения квартиры и офиса
Фото использовано в качестве иллюстрации.

Есть у вентиляторов и премиум сегмент. Настольный «Soler&Palau ARTIC-405 N GR» обойдется в 227,75 рублей. Зато штука стоящая. Мощность аж 55 Вт: длинные волосы точно сможет развивать, как на ветру. Есть такой же настенный, только 302, 49 рубля и с мощностью уже 50 Вт. 

Еще имеется прикольный вентилятор «Bork P604 WT» за 670 рублей. Тут аж 9 скоростей, низкий уровень шума в режиме «sleep», сенсорное управление и облегченный корпус – толщина всего 4 сантиметра, а вес – 3,5 килограмма.

Более продвинутый вариант – «Bork P801» за 980 рублей. У него уникальная геометрия лопастей, которая создает управляемый воздушный поток, а благодаря технологии Green Fan он еще и энергоемкий.

От 40 рублей за вентилятор и от 790 - за кондиционер. Выбираем лучший вариант для охлаждения квартиры и офиса
Фото использовано в качестве иллюстрации.

Однако, если вы подумали, что это самый дорогой вентилятор, то ошиблись. Встречайте – «Bork P800». Его цена – 1610 рублей. Так в чем же его крутость? Конструкция этого вентилятора позволяет использовать его как в напольном, так и настольном режиме. Также у него есть возможность работы от аккумулятора - это, пожалуй, и есть главное преимущество. В остальном же он не особо отличается от двух предыдущих вентиляторов. Так что, тут уже вопрос к покупателю, стоят ли две дополнительные функции почти 700 рублей?

От 40 рублей за вентилятор и от 790 - за кондиционер. Выбираем лучший вариант для охлаждения квартиры и офиса
Фото использовано в качестве иллюстрации.

К слову, с вентиляторами еще нужно учитывать, что самых бюджетных вариантов нет в наличии, и придется подождать около трех недель. Продукция сейчас востребована.

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Теги: Минск
 
 
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Уже неделю в Беларуси температура на улице не опускается ниже 30 градусов. За это время все кругом настолько прогрелось, что спрятаться от жары практически...
 
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