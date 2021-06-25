От 40 рублей за вентилятор и от 790 - за кондиционер. Выбираем лучший вариант для охлаждения квартиры и офиса

Однако, если вы подумали, что это самый дорогой вентилятор, то ошиблись. Встречайте – «Bork P800». Его цена – 1610 рублей. Так в чем же его крутость? Конструкция этого вентилятора позволяет использовать его как в напольном, так и настольном режиме. Также у него есть возможность работы от аккумулятора - это, пожалуй, и есть главное преимущество. В остальном же он не особо отличается от двух предыдущих вентиляторов. Так что, тут уже вопрос к покупателю, стоят ли две дополнительные функции почти 700 рублей?