Эксперты Московского центра ВАО АЭС наблюдали за работой персонала БелАЭС

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная команда Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, завершила работу на площадке Белорусской АЭС, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей станции.

"Визит представителей ВАО АЭС-МЦ прошел в рамках предпусковой партнерской проверки энергоблока №2 Белорусской АЭС. В ходе данного этапа проверки эксперты выполняли наблюдения за работой персонала блочного пункта управления блока №2 на полномасштабном тренажере", - говорится в сообщении.

В ходе визита также прошло обсуждение сроков проведения основного этапа предпусковой партнерской проверки блока №2.

Программа "Партнерские проверки" является одной из основных долгосрочных программ ВАО АЭС. В таких программах участвуют все атомные станции - члены ассоциации. Целью предпусковой партнерской проверки является оценка готовности нового энергоблока к безопасному и надежному пуску и дальнейшей эксплуатации.

Белорусская атомная электростанция была принята во Всемирную ассоциацию организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, 22 апреля 2015 года.-0-