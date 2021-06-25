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Эксперты Московского центра ВАО АЭС наблюдали за работой персонала БелАЭС

25.06.2021 17:27 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная команда Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, завершила работу на площадке Белорусской АЭС, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей станции.

"Визит представителей ВАО АЭС-МЦ прошел в рамках предпусковой партнерской проверки энергоблока №2 Белорусской АЭС. В ходе данного этапа проверки эксперты выполняли наблюдения за работой персонала блочного пункта управления блока №2 на полномасштабном тренажере", - говорится в сообщении.

В ходе визита также прошло обсуждение сроков проведения основного этапа предпусковой партнерской проверки блока №2.

Программа "Партнерские проверки" является одной из основных долгосрочных программ ВАО АЭС. В таких программах участвуют все атомные станции - члены ассоциации. Целью предпусковой партнерской проверки является оценка готовности нового энергоблока к безопасному и надежному пуску и дальнейшей эксплуатации.

Белорусская атомная электростанция была принята во Всемирную ассоциацию организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, 22 апреля 2015 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Визит представителей ВАО АЭС-МЦ прошел в рамках предпусковой партнерской проверки энергоблока №2 Белорусской АЭС. В ходе данного этапа проверки эксперты...
 
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