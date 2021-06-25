|
"Литовские железные дороги" посчитали убытки от санкций ЕС против Беларуси
25.06.2021 17:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июн – Sputnik. Государственная компания "Литовские железные дороги" заявила, что потеряет значительную часть своего дохода из-за секторальных санкций Евросоюза против Беларуси, передает
© Sputnik / Виктор Толочко
Компания "Литовские железные дороги" (ЛЖД, Lietuvos geležinkeliai) заявила, что эффект от секторальных санкций Евросоюза против Беларуси будет значительным и затронет 20% всего объема перевезенных удобрений и полмиллиона тонн нефтепродуктов.
При этом в ЛЖД подчеркивают, что в полной мере влияние будет ощутимо не сразу, поскольку санкции применяются к новым контрактам.
По данным пресс-службы ЛЖД, из-за снижения сборов за железнодорожную инфраструктуру LTG Infra потеряет значительную часть своего годового дохода, а именно около 10 миллионов евро. Дочерняя компания ЛЖД, которая занимается грузовыми перевозками – LTG Cargo, не досчитается около 14 миллионов евро годового дохода.
"В этом году перевозчик уже потерял часть выручки без перевозок нефтепродуктов и азотных удобрений из Беларуси", – добавляет Sputnik Литва.
Гендиректор ЛЖД Мантас Бартушка отметил, что в настоящее время выручка группы от белорусских грузов составляет около 100 миллионов евро в год.
Глава компании подчеркнул, что железнодорожная отрасль окажется в числе наиболее пострадавших от введения санкций. Вырученные средства планировалось пустить на ремонт главных дорог, мостов и перепусков, обновление систем управления движением и иные проекты.
Бартушка подчеркнул, что санкции будут применяться только в отношении новых договоров, поэтому перевозки в рамках существующих соглашений будут продолжаться. У ЛЖД есть долгосрочный договор с "Беларуськалием" до конца 2023 года.
Гендиректор отметил, что ЛЖД будет оптимизировать свою деятельность, диверсифицировать ее для смягчения влияния ограничений.
Экономические санкции против Беларуси
Экономические секторальные санкции ЕС против Беларуси
Введены ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями. Нельзя будет импортировать и перемещать по территории ЕС белорусские нефтяные масла, нефтяной газ и другие углеводороды, парафиновый воск, торфяной воск и аналогичные продукты, нефтяной кокс и битум, асфальтобетонные смеси и прочие битумные смеси на основе природного битума.
Что еще затронут санкции?
С 25 июня запрещено импортировать, покупать и передавать в ЕС калийные удобрения из Беларуси. Также нельзя покупать и поставлять товары, связанные с производством табачных изделий: бумагу для сигарет, фильтры, ароматизаторы для табака, оборудование для изготовления табака.
Европа не будет экспортировать в Беларусь технологии для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи и товаров военного назначения. Кроме того, значительно ограничивается доступ Беларуси на европейские финансовые рынки, а Европейский инвестиционный банк остановит выплаты по любым проектам в белорусском госсекторе.
Пока послы Совета ЕС обсуждают запрет на предоставление кредитов для белорусских государственный компаний после 29 июня. При этом в своем решении они особо отметили попадающие под санкции в финансовой сфере Беларусбанк, Белинвестбанк и Белагропромбанк.
Санкции не будут распространяться на текущие контракты по поставкам нефтепродуктов и калийных удобрений, заключенные до 25 июня.
Почему ввели санкции?
Отношения Беларуси со странами Запада испортились после президентских выборов в августе 2020 года. Европейских союз не признал выборы демократичными, а Александра Лукашенко, который, по данным ЦИК, набрал 80,1% – избранным президентом.
ЕС ввел санкции против ряда белорусских чиновников и предприятий, таким же образом
Всего было четыре пакета санкций: 2 октября, 6 ноября и 17 декабря 2020 года, четвертый опубликован 21 июня.
Бессилие Запада
Во время рабочей поездки по Гродненской области в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что введение санкций против Беларуси говорит о
Глава государства подчеркнул, что никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно. "Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции – это их бессилие. И мы это сделаем", – заявил он.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава компании подчеркнул, что железнодорожная отрасль окажется в числе наиболее пострадавших от введения санкций.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)