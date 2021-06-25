"Литовские железные дороги" посчитали убытки от санкций ЕС против Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн – Sputnik. Государственная компания "Литовские железные дороги" заявила, что потеряет значительную часть своего дохода из-за секторальных санкций Евросоюза против Беларуси, передает Sputnik Литва .

Компания "Литовские железные дороги" (ЛЖД, Lietuvos geležinkeliai) заявила, что эффект от секторальных санкций Евросоюза против Беларуси будет значительным и затронет 20% всего объема перевезенных удобрений и полмиллиона тонн нефтепродуктов.

При этом в ЛЖД подчеркивают, что в полной мере влияние будет ощутимо не сразу, поскольку санкции применяются к новым контрактам.

По данным пресс-службы ЛЖД, из-за снижения сборов за железнодорожную инфраструктуру LTG Infra потеряет значительную часть своего годового дохода, а именно около 10 миллионов евро. Дочерняя компания ЛЖД, которая занимается грузовыми перевозками – LTG Cargo, не досчитается около 14 миллионов евро годового дохода.

"В этом году перевозчик уже потерял часть выручки без перевозок нефтепродуктов и азотных удобрений из Беларуси", – добавляет Sputnik Литва.

Гендиректор ЛЖД Мантас Бартушка отметил, что в настоящее время выручка группы от белорусских грузов составляет около 100 миллионов евро в год.

Глава компании подчеркнул, что железнодорожная отрасль окажется в числе наиболее пострадавших от введения санкций. Вырученные средства планировалось пустить на ремонт главных дорог, мостов и перепусков, обновление систем управления движением и иные проекты.

Бартушка подчеркнул, что санкции будут применяться только в отношении новых договоров, поэтому перевозки в рамках существующих соглашений будут продолжаться. У ЛЖД есть долгосрочный договор с "Беларуськалием" до конца 2023 года.

Гендиректор отметил, что ЛЖД будет оптимизировать свою деятельность, диверсифицировать ее для смягчения влияния ограничений.

Экономические санкции против Беларуси

Экономические секторальные санкции ЕС против Беларуси вступили в силу в пятницу . Накануне Совет ЕС официально принял новые ограничительные меры в отношении Минска "в качестве ответа на эскалацию грубых нарушений прав человека в Беларуси, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года".

Введены ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями. Нельзя будет импортировать и перемещать по территории ЕС белорусские нефтяные масла, нефтяной газ и другие углеводороды, парафиновый воск, торфяной воск и аналогичные продукты, нефтяной кокс и битум, асфальтобетонные смеси и прочие битумные смеси на основе природного битума.

Что еще затронут санкции?

С 25 июня запрещено импортировать, покупать и передавать в ЕС калийные удобрения из Беларуси. Также нельзя покупать и поставлять товары, связанные с производством табачных изделий: бумагу для сигарет, фильтры, ароматизаторы для табака, оборудование для изготовления табака.

Европа не будет экспортировать в Беларусь технологии для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи и товаров военного назначения. Кроме того, значительно ограничивается доступ Беларуси на европейские финансовые рынки, а Европейский инвестиционный банк остановит выплаты по любым проектам в белорусском госсекторе.

Пока послы Совета ЕС обсуждают запрет на предоставление кредитов для белорусских государственный компаний после 29 июня. При этом в своем решении они особо отметили попадающие под санкции в финансовой сфере Беларусбанк, Белинвестбанк и Белагропромбанк.

Санкции не будут распространяться на текущие контракты по поставкам нефтепродуктов и калийных удобрений, заключенные до 25 июня.

Почему ввели санкции?

Отношения Беларуси со странами Запада испортились после президентских выборов в августе 2020 года. Европейских союз не признал выборы демократичными, а Александра Лукашенко, который, по данным ЦИК, набрал 80,1% – избранным президентом.

ЕС ввел санкции против ряда белорусских чиновников и предприятий, таким же образом поступили Великобритания, США и Канада.

Всего было четыре пакета санкций: 2 октября, 6 ноября и 17 декабря 2020 года, четвертый опубликован 21 июня.

Бессилие Запада

Во время рабочей поездки по Гродненской области в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что введение санкций против Беларуси говорит о бессилии Запада .

Глава государства подчеркнул, что никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно. "Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции – это их бессилие. И мы это сделаем", – заявил он.

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