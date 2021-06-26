Минфин Беларуси заключит соглашения с банками РФ о выпуске гособлигаций

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 июн ― Sputnik. Белорусское правительство поручило Минфину страны заключить с 10 банками России соглашения об оказании услуг по организации эмиссии государственных облигаций, говорится в постановлении Совета министров Беларуси.

"Министерству финансов - заключить соглашение об оказании услуг по организации эмиссии государственных облигаций Республики Беларусь, номинированных в валюте Российской Федерации и эмитируемых на территории Российской Федерации", - сказано в документе.

В перечне указаны 10 российских банков: Газпромбанк, "БКС Банк", "ВТБ Капитал", "Московский Кредитный Банк", "Российский сельскохозяйственный банк", "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", Совкомбанк, Промсвязьбанк, "АК БАРС" и "Универ Капитал".

Совмин своим постановлением поручил "выдавать в случае необходимости указанным обществам доверенности и осуществлять иные юридически значимые действия, необходимые для реализации соглашения".

Уточняется, что постановление Совмина принято для осуществления государственных заимствований путем выпуска на территории России гособлигаций в качестве государственных долговых обязательств.

Ранее стало известно, что Беларусь за три года намерена разместить гособлигации в РФ на 100 млрд российских рублей. Соответствующее поручение своим указом в мае отдал президент Александр Лукашенко.

В свою очередь, министр финансов страны Юрий Селиверстов анонсировал, что Беларусь рассматривает возможность размещения гособлигаций на Московской бирже в 2021 году. Годом ранее Беларусь разместила на финансовом рынке РФ гособлигации объемом 10 миллиардов российских рублей.

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