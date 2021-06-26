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Минфин Беларуси заключит соглашения с банками РФ о выпуске гособлигаций
26.06.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июн ― Sputnik. Белорусское правительство поручило Минфину страны заключить с 10 банками России соглашения об оказании услуг по организации эмиссии государственных облигаций, говорится в постановлении Совета министров Беларуси.
"Министерству финансов - заключить соглашение об оказании услуг по организации эмиссии государственных облигаций Республики Беларусь, номинированных в валюте Российской Федерации и эмитируемых на территории Российской Федерации", - сказано в документе.
В перечне указаны 10 российских банков: Газпромбанк, "БКС Банк", "ВТБ Капитал", "Московский Кредитный Банк", "Российский сельскохозяйственный банк", "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", Совкомбанк, Промсвязьбанк, "АК БАРС" и "Универ Капитал".
Совмин своим постановлением поручил "выдавать в случае необходимости указанным обществам доверенности и осуществлять иные юридически значимые действия, необходимые для реализации соглашения".
Уточняется, что постановление Совмина принято для осуществления государственных заимствований путем выпуска на территории России гособлигаций в качестве государственных долговых обязательств.
Ранее стало известно, что Беларусь за три года намерена разместить
В свою очередь, министр финансов страны Юрий Селиверстов анонсировал, что Беларусь рассматривает возможность размещения гособлигаций на Московской бирже в 2021 году. Годом ранее Беларусь разместила на финансовом рынке РФ гособлигации объемом 10 миллиардов российских рублей.
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