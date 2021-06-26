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Роман Головченко направился с рабочим визитом в Казахстан

26.06.2021 11:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 июн ― Sputnik. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 26-28 июня посетит с рабочим визитом Казахстан, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

В ходе визита пройдут встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также состоятся переговоры расширенного формата с премьер-министром Аскаром Маминым.

Запланировано подписание двусторонних документов. По некоторым данным, Минск и Нур-Султан близки к подписанию соглашения о поставках нефти в Беларусь. 

Кроме того, белорусский премьер посетит ряд казахстанских предприятий, в том числе ТОО "СарыаркаАвтоПром", АО "Агромаш-холдингKZ", ТОО "Композит Групп Казахстан", АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение", завод ModeX, сообщили в пресс-службе.

Глава белорусского правительства побывает в международном финансовом центре "Астана" и посетит Национальный музей Казахстана.

Ответный визит

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин посещал Беларусь в конце мая, где принимал участие в заседании Совета глав правительств СНГ и провел переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко.

Тогда премьеры обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, агропромышленной сферах, фармацевтике и здравоохранении, а также коснулись вопросов взаимодействия в рамках СНГ, ЕАЭС и других интеграционных объединений.

Взаимодействие Беларуси и Казахстана

По итогам I квартала этого года двусторонний товарооборот Беларуси и Казахстана составил 175,6 миллиона долларов, на 12% превысив аналогичный период 2020 года. В Казахстане работают восемь совместных белорусско-казахстанских предприятий по производству крупной промышленной и сельхозтехники с локализацией на уровне 40%.

 

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе майского визита премьер-министра Казахстана в Минск речь шла о расширении сотрудничества между двумя странами, в частности, для Беларуси актуален вопрос...
 
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