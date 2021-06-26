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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (21-27 июня 2021 года)
26.06.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
Загородный рынок
Цены на стройматериалы
Белорусская товарная биржа сделала аналитический обзор и
Строительство
В «Минск-Мире» за зданием аэровокзала
КГК
Нацбанк
Реконструкция Красного костела
Земля
Результаты аукциона по продаже земельных наделов в Смолевичском районе можно узнать
В Смолевичах на аукцион
Деньги
Малообеспеченные медики
Зарубежная недвижимость
Семья белорусов
Все, что нужно знать о покупке недвижимости в Польше,
Инвесторы
Туризм и отдых
Какие замки и усадьбы Беларуси можно посетить этим летом?
Регионы
Экономический суд Витебской области
Сирота из Гомеля
В Ляховичах
В заброшенном Дворце Четвертинских в Гродно
В Витебске на Сеннинской
Суд
Три года после капремонта в доме в Гродно текла крыша. Жильцы
В ноябре в Бобруйске
В пустующих домах Зельвенщины
В единственной в Беларуси действующей лютеранской кирхе
Как сейчас выглядит
В Витебске
В Витебской области
В Бресте летом
Так выглядят самые дорогие квартиры в областных городах:
Дачи и частные дома
В Беларуси
А
Коммерческая недвижимость
В Минске
В Бресте
Аквапарк «Лебяжий»
Легендарный магазин «Океан»
В Минске
В Минске
В Гродно
Историческое здание поместья Альбертин
Компания владельца «Табакерок»
Жилье и инфраструктура
Минчане
ЖРЭО
В Минске
Дизайн и ремонт
Как из лоджии сделать отдельную комнату? Дизайнер
33 «квадрата» для холостяка:
В Минске
Аренда
Среди объявлений о сдаче квартир в аренду на Realt.by мы обратили внимание на одну двухкомнатную квартиру в Минске. В ней сделан обычный ремонт, но за дверью спальни
ЖКХ
МАРТ
С 21 июня по 2 июля в Минске и Минской области
Офтоп
5 дней без еды и воды. Мужчину
Минчан
С 5 июля планируют приступить к ремонту еще одного моста на МКАД:
Редакция Realt.by
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Цены на жилье будут расти, насколько реально сделать хороший и дешевый ремонт, а также наземное метро в Минске. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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