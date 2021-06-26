Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (21-27 июня 2021 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья вырос на 0.1% и составил 1242 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0.3% и равна на данный момент 1305 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 63 $/м2 в пользу рынка новостроек. Средняя цена квартир в столице без учета влияния новостроек за неделю не изменилась и составляет по-прежнему 1323 $/м2.

Загородный рынок

Растут цены и на рынке загородной недвижимости. Кстати, впервые за 10 лет предложение загородной недвижимости в мае не просто не выросло, но еще и показало отрицательную динамику. Количество выставленных на продажу объектов по сравнению с апрелем сократилось на 0.4%, но все также превышает отметку в 8 тысяч.

Цены на стройматериалы

Белорусская товарная биржа сделала аналитический обзор и пришла к выводу , что до конца июля котировки наиболее востребованных в Беларуси видов металлопродукции останутся относительно стабильными. А вот руководство крупнейшего застройщика «Дана Холдингз» не разделяет оптимизма насчет стоимости стройматериалов и считает, что цены на квартиры вырастут.

Строительство