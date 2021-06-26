﻿ Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (21-27 июня 2021 года). 21.by
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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (21-27 июня 2021 года)

26.06.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья вырос на 0.1% и составил 1242 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска  выросла на 0.3% и равна на данный момент 1305 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 63 $/м2 в пользу рынка новостроек. Средняя цена квартир в столице без учета влияния новостроек за неделю не изменилась и составляет по-прежнему 1323 $/м2.

Загородный рынок

Растут цены и на рынке загородной недвижимости. Кстати, впервые за 10 лет предложение загородной недвижимости в мае не просто не выросло, но еще и показало отрицательную динамику. Количество выставленных на продажу объектов по сравнению с апрелем сократилось на 0.4%, но все также превышает отметку в 8 тысяч.

Цены на стройматериалы

Белорусская товарная биржа сделала аналитический обзор и пришла к выводу, что до конца июля котировки наиболее востребованных в Беларуси видов металлопродукции останутся относительно стабильными. А вот руководство крупнейшего застройщика «Дана Холдингз» не разделяет оптимизма насчет стоимости стройматериалов и считает, что цены на квартиры вырастут.

Строительство

В «Минск-Мире» за зданием аэровокзала построят огромный многофункциональный центр.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (21-27 июня 2021 года)

КГК насчитал в Минской области 765 долгостроев.

Нацбанк заявил, что выросла доля инвестиций в жилищное строительство.

Реконструкция Красного костела приостановлена: нет денег.

Земля

Результаты аукциона по продаже земельных наделов в Смолевичском районе можно узнать здесь, а еще одного аукциона в этом же районе - тут.

В Смолевичах на аукцион выставили 5 участков, а еще 4 - под Смолевичами.

Деньги

Малообеспеченные медики получат господдержку на строительство жилья, но лишатся ковидных доплат.

Зарубежная недвижимость

Семья белорусов рассказала, что нужно знать о съеме жилья в Германии.

Все, что нужно знать о покупке недвижимости в Польше, здесь.

Инвесторы прогнозируют оживление мирового рынка инвестиций в недвижимость в 2021 году.

Туризм и отдых

Топ-5 коттеджей в аренду, где можно отдохнуть в жаркие выходные: с бассейном и возле Минска. Чтобы не пришлось искать прохлады в фонтанах.

Какие замки и усадьбы Беларуси можно посетить этим летом? Гид от REALT.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (21-27 июня 2021 года)

Регионы

Экономический суд Витебской области возбудил производство по делу о банкротстве ДКУСП «Миорская ПМК-55» и открыл в отношении должника конкурсное производство.

Сирота из Гомеля получила двухкомнатную квартиру в Шведской Горке.

В Ляховичах перебои с водой: улучшения обещают, как спадет жара.

В заброшенном Дворце Четвертинских в Гродно будет оранжерея и парк динозавров.

Задержаны отец и сын, занимавшиеся ЖК Менжинского в Могилеве.

В Витебске на Сеннинской построят частные дома для нуждающихся.

Суд оштрафовал двоих витебчан за нелегальное строительство и продажу домов.

Три года после капремонта в доме в Гродно текла крыша. Жильцы дошли до прокуратуры.

В ноябре в Бобруйске начнут строить замену титовского моста.

Ужасы капремонта многоэтажки на Купалы в Гродно: ободрали и бросили.

В пустующих домах Зельвенщины обустраивают музеи деревни ХХ столетия.

Как сейчас выглядит самый крупный медицинский квартал Бреста за 50 миллионов рублей.

В единственной в Беларуси действующей лютеранской кирхе устанавливают алтарь из Германии.

Как сейчас выглядит реконструкция экс-железнодорожного моста в Гродно.

В Витебске выставили на аукцион столовую на 1-й Пролетарской и помещение на Ленина.

В Витебской области построили тысячу квартир за пять месяцев: каждая четвертая — льготная.

В Бресте летом будут продавать на торгах здания, помещения, участки в собственность и в аренду.

Так выглядят самые дорогие квартиры в областных городах: ГродноБрестГомельВитебскМогилев.

Дачи и частные дома

В Беларуси появились заводские коттеджи-конструкторы. Цены — от 31.800 долларов.

А вот как выглядят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (21-27 июня 2021 года)

Коммерческая недвижимость

В Минске хотят открыть капсульный отель в ТЦ «Столица».

В Бресте построили огромный логистический центр за 11 миллионов евро.

Аквапарк «Лебяжий» будет работать на час дольше.

Легендарный магазин «Океан» стал «Виталюром».

В Минске выставили на продажу Дом культуры сталинской эпохи.

В Минске откроется кинотеатр MOON: первый в стране в формате IMAX.

В Гродно построят еще один химзавод.

Историческое здание поместья Альбертин продают со скидкой 80%.

Компания владельца «Табакерок» собиралась построить под Минском новый корпус для изготовления табачного сырья за почти 40 млн рублей, а потом передумала.

Жилье и инфраструктура

Минчане собирают подписи за то, чтобы в парке Уго Чавеса появился фонтан.

ЖРЭО продает в Минске необычную «однушку» по $ 945 за «квадрат».

В Минске построят наземное метро.

Дизайн и ремонт

Как из лоджии сделать отдельную комнату? Дизайнер показала четыре отличных варианта.

Выбираем лучший вариант для охлаждения квартиры и офиса: от 40 рублей за вентилятор и от 790 — за кондиционер.

33 «квадрата» для холостяка: вот как выглядит квартира-компромисс в минской новостройке.

В Минске может появиться мост между Серебрянкой и Лошицей?

Ремонт за 3800$: обзор бюджетной квартиры в 29 «квадратов».

Аренда

Среди объявлений о сдаче квартир в аренду на Realt.by мы обратили внимание на одну двухкомнатную квартиру в Минске. В ней сделан обычный ремонт, но за дверью спальни спрятана настоящая комната страсти с розовыми стенами и большой красной кроватью.

ЖКХ

МАРТ предупреждает об активизации «вентиляционщиков», которые за деньги предлагают прочистить шахту.

С 21 июня по 2 июля в Минске и Минской области проходит плановое отключение света.

Офтоп

5 дней без еды и воды. Мужчину спасли из запертой квартиры под Молодечно.

Минчан зовут обсудить новые названия некоторых улиц и кварталов.

С 5 июля планируют приступить к ремонту еще одного моста на МКАД: движение ограничат.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Цены на жилье будут расти, насколько реально сделать хороший и дешевый ремонт, а также наземное метро в Минске. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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