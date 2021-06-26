Секторальные санкции: что будет с Беларусью и Лукашенко

Сейчас можно уже говорить с полной уверенностью: Евросоюз ввел против режима Александра Лукашенко самые жесткие санкции в истории. Секторальные ограничения сводят на нет большую часть экономического сотрудничества Беларуси с ЕС. Эксперты говорят о значительных потерях ВВП Беларуси, а также о том, что эффект санкций почувствует и союзник официального Минска — Россия.

Что произошло

Секторальные санкции против Беларуси были одобрены решением совета ЕС 24 июня. Они запрещают экспорт оборудования, технологий или ПО, которые могут использоваться белорусскими властями для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи, товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.

Кроме того, вводятся дополнительные торговые ограничения в отношении нефтепродуктов, калийных удобрений и товаров для производства табачных изделий, ограничивается доступ к рынкам капитала Евросоюза для правительства Беларуси и госфинучреждений.

У ЕС есть неформальные механизмы помощи белорусам, чтобы смягчить удар санкций по рабочим тех секторов, которые пострадают от санкций, заявил ранее DW докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс.

По его словам, речь идет о «неформальных каналах благотворительности, церкви, неправительственных организациях и прочих» институтах. «Все эти каналы существуют и были опробованы ранее, - добавил он. - Надеюсь, что европейские государства, европейские НПО и благотворительные организации будут более активны в поддержке нуждающихся в Беларуси».

Введение секторальных санкций Евросоюза против официального Минска поприветствовали в США . Там также заявили, что будут наблюдать за развитием событий в Беларуси в ближайшие недели и резко осуждают пытки, которые продолжают применять против народа страны. В ЕС санкции объясняют тем, что хотят истощить режим Александра Лукашенко .

Официальный Минск грозит ответом

Александр Лукашенко заявил, что допускает введение военного положения в условиях введения санкций странами Запада.

«Пускай Караев (ныне помощник президента по Гродненской области, ранее глава МВД) одевает генеральскую форму, вам (губернатору Гродненской области Владимиру Каранику) тоже звание присвоено генерал-майора — и вперед. Военное положение, если нужно. Но никакого не должно быть проседания. Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции — это их бессилие», - сказал официальный белорусский лидер 24 июня во время посещения Гродненской области. Фрагмент видео, опубликовал близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул первого».

В похожем стиле высказывается и МИД Беларуси . Введение четвертого пакета санкций они называют «вероломной атакой» «оси ЕС, США, Великобритании и Канады».

«Уже совершенно очевидно, что в стремлении удовлетворить свои амбиции за счет нашей относительно небольшой страны огромный Европейский союз совершенно не интересует мнение миллионов белорусских трудящихся, работников профсоюзов, политических партий и общественных объединений, высказавших свое четкое и однозначное неприятие одиозной санкционной политики ЕС», - заявили 25 июня во внешнеполитическом ведомстве.

МИД пообещал ответные меры, которые будут запущены в ближайшие недели.

Несколько неожиданной стала реакция МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова предупредила о готовящейся в Беларуси «цветной революцией» «с катастрофическими последствиями». В российском ведомстве увязали санкции и «всеобъемлющий план экономической поддержки демократической Беларуси» объемом в 3 млрд евро.

Значительные потери ВВП

«Потери белорусской экономики из-за введенных западных санкций могут составить до 7% ВВП. А в случае введения дополнительных санкций против мозырского нпз и "Беларуськалия" – до 12-14% ВВП», - такие цифры сообщили 23 июня в исследовательской компании InComein.

То есть, эти цифры были озвучены еще до введение секторальных санкций, однако эксперты рассматривали и потери от новых ограничений.

Помимо снижения экспорта и объемов производства, а также ухудшения финансовых показателей предприятий, введение санкций коснется и уровня жизни работников этих предприятий, особенно в моногородах. Наибольшие проблемы, считают эксперты, будут в Новополоцке ("Нафтан"), Бобруйске ("Белшина") и Светлогорске ("Светлогорскхимволокно", если санкции затронут и это предприятие).

С введением санкций ЕС испытает проблемы грузовой автопром, хотя поставки оттуда идут в основном в Россию (более 80%). Связано это, по данным InComein, со значительной долей европейских комплектующих в производстве машин.

«Наиболее болезненным для Беларуси будет введение секторальных санкций», - считают эксперты.

По данным аналитиков, в случае введения санкций против «Беларуськалия», потери экспорта составят до 1,6 млрд долларов, а против Мозырского НПЗ – еще до 1,5 млрд долларов. Вместе с остальными потерями в химическом производстве это составит еще 7-9% ВВП.

Для обхода санкций, считают аналитики, могут быть задействованы посредники, что приведет к увеличению себестоимости продукции и зависимости от России. «В ближайшее время Беларусь сможет рассчитывать только на себя, фиксируя потери от санкций», - подчеркнули в компании.

Слишком дорогой проект для России

Секторальные санкции рикошетом ударят и по России. «Финансовая нагрузка на Россию в случае введения секторальных санкций на Беларусь может составить до 12 млрд. долларов в год. И это без учета потерь от заморозки инвестиционных проектов. Россия вынуждена будет взвалить на себя огромный груз ответственности не только за выполнение социальных обязательств перед белорусами (ежегодно 7,5 млрд долларов), но также финансировать необходимые для поддержания экономики инфраструктурные и промышленные проекты», – заявил в комментарии «Независимой газете» белорусский экономист Ярослав Романчук.

Беларусь стала слишком дорогим проектом для России, считает посол США в Беларуси Джулия Фишер. «Мне кажется, в какой-то момент они зададутся вопросом, отвечает ли этот проект интересам России или нет», - сказала она.

Беспрецедентные санкции

Беспрецедентными называет секторальные санкции против официального Минска экономист Сергей Чалый.

Он считает, что намного важнее ограничений поставок — это ограничения в финансовом секторе. «Это гораздо страшнее. Первое — это запрет на участие в любых долговых инструментах длиной более 90 дней. Фактически запрет на любые инвестиционные действия», — п ояснил эксперт в прямом эфире «Еврорадио».

Он напомнил и о страховых компаниях, которые теперь не смогут страховать риски тех, кто готов дать Беларуси кредит. Финансы, инвестиционные инструменты и перестрахование — это вещи, которые не привлекают внимания, но будут работать на медленное удушение, добавил эксперт.

По его словам, экономика уже сработала в качестве эволюционной ситуации.

«Белорусским властям придется искать очень серьезные пропагандистские выкруты, чтобы придумать, как же так, что Беларусь оказалась с таким слабым иммунитетом. Мы всю жизнь готовились давать ассиметричный ответ, рассказывали, какие беззубые эти санкции. А придется рассказывать, почему у нас вместо роста падение ВВП», - подчеркнул Чалый.

Надежды официального Минска на Москву

Секторальные санкции — это выстрел по 10-15% ВВП, считает Романчук, потеря 8-10 млрд долларов. «Дефицит бюджета, согласно опубликованным докладом Нацбанка, 4,4% ВВП. Это первый квартал, когда экономика росла, и дефицит уже был. Когда будут санкции, во втором квартале дефицит будет 20%. Если снова не будет помощи России», - с казал Романчук в эфире «Еврорадио».

Эксперт считает, что для этого Москве придется выложить в 2021 году 5-6 млрд долларов. «Масштаб того, что будет происходить, когда будут санкции, думаю, что 3-4 месяца, и если не будет российской помощи, белорусская экономика ляснется, хуже чем советская», - подчеркнул Романчук.