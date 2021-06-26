ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Промпредприятия Беларуси и Казахстана намерены подписать крупные контракты

26.06.2021 17:31 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупные белорусские предприятия намерены нарастить взаимодействие с Казахстаном и подписать контракты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Минский тракторный завод, в частности, планирует инвестировать $50 млн на развитие своего производства в Казахстане. Об этом рассказал журналистам генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк во время посещения премьер-министром Беларуси Романом Головченко предприятия "Композит Групп Казахстан" в Костонае. Руководитель МТЗ отметил, что на первом этапе вместе с казахстанскими партнерами будет построен цех по производству кабин. Следующий этап - строительство еще одного корпуса площадью 25 тыс. кв.м для сборки двигателей и радиаторов всех типов. Планируется также выпускать новый вид продукции - дизель-помпы. Виталий Вовк сообщил также, что сейчас в Казахстане действуют три сборочных производства, есть и свой торговый дом МТЗ.

Генеральный директор холдинга "Бобруйскагромаш" Надежда Лазаревич также выразила заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с казахстанскими коллегами. Во время посещения белорусской делегацией предприятия "Агромаш-ходинг KZ" она отметила, что "Бобруйскагромаш" последние 5 лет плотно работает с Казахстаном: есть сборочное производство по выпуску прицепов, пресс-подбойщиков и косилок, расширяется номенклатура кормозаготовительной техники. За год экспорт сельскохозяйственной техники в Казахстан увеличился на 150%. Надежда Лазаревич считает, что Казахстан - емкий рынок, интересный для производителей. Во время визита белорусского премьер-министра планируется подписание контракта с казахстанским дилером "Бобруйскагромаша" по поставке машинокомплектов на $1 млн. Этот контракт рассчитан на полгода, добавила гендиректор.

Визит премьер-министра Беларуси в Казахстан начался сегодня и продлится три дня. Кроме посещения некоторых предприятий, Роман Головченко встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также пройдут переговоры в расширенном составе с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Запланировано подписание двусторонних документов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Визит премьер-министра Беларуси в Казахстан начался сегодня и продлится три дня. Кроме посещения некоторых предприятий, Роман Головченко встретится с президентом...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Секторальные санкции: что будет с Беларусью и Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by