В Турции начали строить канал, который соединит два моря

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 июн - Sputnik. В Турции начали строить канал "Стамбул", который соединит Черное и Мраморное моря. Старт строительству дал президент страны Рэджеп Тайип Эрдоган.

Новая водная артерия пройдет параллельно Босфору и будет иметь длину 45 километров, минимальную ширину 275 метров и глубину 21 метр. Строительство объекта начнется с одного из шести мостов через будущий канал.

По словам Эрдогана, новый канал нужно, чтобы прежде всего сохранить существующий пролив Босфор - самый узкий в мире. Сейчас он испытывает очень серьезную нагрузку - в день, как утверждает турецкий лидер, здесь проходит 45 тысяч кораблей. К 2050 году, согласно расчетам, через Босфор будет проходить около 78 тысяч кораблей.

"Проход каждого большого корабля несет риск для города, они везут разные грузы, и в случае аварии город попадает под большую угрозу", - пояснил Эрдоган.

Он добавил, что в Турции смотрят на новый проект "как на проект спасения будущего Стамбула".

"Этот проект стоимость в 15 миллиардов долларов даст новое дыхание для нашей внешней торговли. Планируем за шесть лет закончить строительство канала. В скором времени он себя сможет окупить", - сказал Эрдоган.

Впервые о возможности создания канала Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда премьером Турции. Проект позволит резко сократить транспортную нагрузку на Босфор, однако он вызывает споры как из-за экономической целесообразности, так и из-за возможных проблем с конвенцией Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.