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Запасы на белорусских складах сократились за год

27.06.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 июн - Sputnik. Запасы на складах страны на 1 июня составили на 5 миллиардов 637 миллионов белорусских рублей, такие данные приводит Белстат.

За май уровень запасов увеличился на 90 миллионов рублей - с 59,1% до 59,6% от среднемесячного объема производства. В прошлом году по состоянию на 1 июня на складах было продукции на 100 млн рублей больше - 5 млрд 736 миллионов.

Больше всего запасов - в пищевой промышленности. Они достигли 1 млрд 22 млн рублей. В машиностроении запасов на 892,6 млн рублей. Неплохой уровень запасов - в легпроме. На складах остается почти 4-месячный объем производства - 795 млн рублей.

Запасы в транспортном машиностроении составили почти 360 млн рублей, что на 15% меньше месячного объема производства.

 
Теги: Минск
 
 
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Самый высокий уровень запасов - в легкой промышленности, на складах лежал почти четырехмесячный объем производства текстиля, меховой и кожевенно-обувной...
 
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