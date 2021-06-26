Запасы на белорусских складах сократились за год

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 июн - Sputnik. Запасы на складах страны на 1 июня составили на 5 миллиардов 637 миллионов белорусских рублей, такие данные приводит Белстат.

За май уровень запасов увеличился на 90 миллионов рублей - с 59,1% до 59,6% от среднемесячного объема производства. В прошлом году по состоянию на 1 июня на складах было продукции на 100 млн рублей больше - 5 млрд 736 миллионов.

Больше всего запасов - в пищевой промышленности. Они достигли 1 млрд 22 млн рублей. В машиностроении запасов на 892,6 млн рублей. Неплохой уровень запасов - в легпроме. На складах остается почти 4-месячный объем производства - 795 млн рублей.

Запасы в транспортном машиностроении составили почти 360 млн рублей, что на 15% меньше месячного объема производства.