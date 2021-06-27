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Все предприятия оборонного сектора Беларуси работают стабильно - Пантус

27.06.2021 21:31 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на экономические санкции ЕС, все предприятия оборонного сектора Беларуси работают стабильно, сообщил председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Пантус отметил, что предприятия Государственного военно-промышленного комитета и в целом оборонного сектора экономики фактически постоянно испытывают определенное санкционное давление. Попадание в определенные санкционные списки не мешает стабильно работать.

"Сегодня каких-то критических точек, связанных с работой в условиях санкций, нет. Все предприятия системы Госкомвоенпрома, оборонного сектора работают стабильно. - сказал он. - Понятно, что где-то в части поставки отдельных деталей и узлов, комплектующих, в том числе, например, микроэлектронной компонентной базы, мы вынуждены переориентироваться. Но на сегодня мировые тренды говорят о том, что производители РФ, Китая и в целом Восточной дуги в полной мере могут заменить те детали, узлы и элементы, которые мы иногда покупали у стран, которые на сегодня с нами не в полном объеме хотят работать".

Председатель Госкомвоенпрома также заметил: белорусская сторона совместно с коллегами и партнерами из РФ очень серьезно работает и координирует свою деятельность не только в интересах Вооруженных Сил двух государств, но и на рынках третьих стран. "Здесь и Российская Федерация, и Республика Беларусь находятся под определенным гнетом коллективного Запада, и мы вынуждены открыто смотреть друг другу в глаза, договариваться и решать вопросы по позиционированию нашей продукции на рынках третьих стран", - заключил он.-0-

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Теги: Минск
 
 
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Дмитрий Пантус отметил, что предприятия Государственного военно-промышленного комитета и в целом оборонного сектора экономики фактически постоянно испытывают...
 
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