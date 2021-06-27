Источник материала: БелТА

Экспортная карта белорусского АПК из-за санкций подкорректируется некритично - Субботин

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономические санкции Европейского союза затронут сферу АПК в меньшей степени, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"Что касается АПК, это затронет в меньшей степени. Земля наша, мы на ней научились работать. - сказал Александр Субботин. - Придется работать чуть более напряженно, чуть более интенсивно. Может, что-то подкорректируется в нашей экспортной карте, но я думаю, это будет некритично для аграрного сектора, хотя не хотелось бы".

Говоря об основном партнере - Российской Федерации, заместитель премьер-министра отметил, что Беларусь поставляет в эту страну продукции АПК почти на $4,5 млрд. "Нас там знают, любят, уважают из-за качества, экологичности, вкусовых качеств, из-за единых подходов к производству и приготовлению пищи", - добавил Александр Субботин.

Что касается ограничений, РФ предъявляет не жестокие, но жесткие требования к качеству продукции, ее технологическим характеристикам, отметил заместитель премьер-министра. "Это нас не обижает, а наоборот закаляет и позволяет занимать тот уровень по качеству производства продукции, благодаря которому мы захватили в хорошем смысле рынки 116 стран и торгуем продовольствием почти на $6 млрд по всему миру, в том числе в Китай, где требования еще жестче. - сказал он. - Ограничения постоянно появляются, но это процесс рабочий. Претензии разрешаем и ограничения пытаемся снять".

Достаточно интенсивно торгует Беларусь и с Китаем. С 2015 года поставки в эту страну увеличены в 19 раз. В 2020 году продано продукции почти на $260 млн. Впрочем, для Китая эта цифра ничтожная, заметил Александр Субботин. По его словам, внутренний спрос Китая растет, культура потребления европеизируется, там начинают потреблять сыры, охлажденное мясо, стейки.

"Все эти тенденции мы отслеживаем, четко на них реагируем и пытаемся расширить линейку наших продуктов, пытаемся сделать ставку на те продукты, которые у нас массово производятся (йогурты, сметана, творог завоевали свою нишу в Китае), и, конечно, осуществлять более интенсивные поставки того, с чем мы уже вошли туда - это сухие молочные продукты, мясо говядины, молоко пакетированное,. В прошлом году был бум потребления рапсового масла. Мы подстроились и начали его продавать интенсивнее на этот рынок", - сказал заместитель премьер-министра.

Говоря о влиянии санкций на калийную отрасль, он заметил, что помимо западного мира, есть еще Восток, Ближний Восток, Китай, РФ. "Конечно же эти потоки будут перенаправлены туда. Мы активно работаем, чтобы получить там, где еще нет, сертификацию наших удобрений, попасть на тот рынок, куда еще не попали", - отметил он.

Продолжая тему санкций, заместитель премьер-министра обратил внимание, что "это всегда плохо, это всегда неправильно". "Наверное, в 21 веке облагать санкциями народ и страну, которая находится в центре Европы, - это чудовищно, попахивает каким-то феодализмом. Кто бы что ни говорил (что это против государства, против отдельных людей), все равно пострадает обычный человек, который ходит в магазин", - сказал он.-0-