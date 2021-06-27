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Александр Субботин о том, как санкции могут повлиять на наш агропромышленный комплекс

27.06.2021 22:47 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Совсем скоро старт уборочной, и страна должна быть обеспечена продовольствием. Даже пандемия год назад не помешала поставить рекорд по урожайности, что уж говорить про западные ограничения.

Нашу продукцию знают и любят за рубежом. И многие не готовы отказываться от товаров под маркой Made in Belarus. Даже экспорт в Евросоюз за 4 месяца года вырос на треть. Но учитывая далеко не партнерское отношение к нам, стоит ли это направление больших усилий или все-таки лучше работать с уже проверенными Россией и Китаем? Как санкции могут повлиять на наш агропромышленный комплекс и как готовы в случае необходимости переориентироваться на другие рынки - Антон Малюта спросил у профильного вице-премьера Александра Субботина (видео).


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Совсем скоро старт уборочной, и страна должна быть обеспечена продовольствием. Даже пандемия год назад не помешала поставить рекорд по урожайности, что уж...
 
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