|
Субботин рассказал, куда могут перенаправить экспорт калийных удобрений
28.06.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июн - Sputnik. О работе АПК и о новых рынках для калийных удобрений рассказал заместитель премьер-министра Александр Субботин.
Экономические санкции ЕС затронут сферу агропромышленного комплекса Беларуси в меньшей степени, считает Субботин. По его словам, рестрикции заставят отрасль работать несколько напряженнее, но некритично.
"Это (санкции – Sputnik) затронет нас в меньшей степени… Придется работать чуть более напряженно, чуть более интенсивно. Может, что-то подкорректируется в нашей экспортной карте, но я думаю, это будет некритично для аграрного сектора", – отметил вице-премьер в эфире телеканала "Беларусь-1".
Основной партнер в АПК – Россия
Александр Субботин обратил внимание, что основной партнер в АПК для Беларуси – это Российская Федерация.
"Беларусь поставляет в Россию почти 4,5 млрд долларов продукции АПК. Нас там знают, любят, уважают из-за качества, экологичности, вкусовых качеств, из-за единых подходов к производству и приготовлению пищи", – добавил он.
Что касается периодических ограничений со стороны Российской Федерации на поставку продуктов питания из Беларуси, то заместитель премьер-министра отметил, что РФ предъявляет производителям "не жестокие, но жесткие требования к качеству".
"Это нас не обижает, а наоборот закаляет и позволяет занимать тот уровень по качеству производства продукции, который и позволил нам захватить рынки 116 стран и торговать продовольствием почти на 6 млрд. долларов по всему миру", – отметил вице-премьер.
О торговле продуктами с Китаем
Китай – еще один важный и перспективный рынок для Беларуси, отметил Субботин. По его словам, с 2015 года поставки в Китай выросли в 19 раз. А в 2020 году продано продукции почти на 260 млн долларов.
"Впрочем, для Китая эта цифра ничтожная", – заметил он, отметив тот факт, что в Китае с каждым годом растет спрос на продовольствие.
И Беларусь наращивает поставки продуктов питания в эту страну, в том числе и по отработанным позициям: сухому молоку, мясу говядины, молоку пакетированному. Нарастили и поставки рапсового масла.
Санкции ЕС и калийная отрасль
Обсуждая тему влияния санкций на калийную отрасль, Субботин заметил, что кроме западных стран есть еще и страны Востока, Китай и Россия.
Потоки будут перенаправлены туда, заверил заместитель премьер-министра.
"Мы активно работаем, чтобы получить там, где еще нет, сертификацию наших удобрений, попасть на тот рынок, куда еще не попали", - отметил он.
Говоря о санкциях, вице-премьер Субботин обратил внимание, что "это всегда плохо, всегда неправильно".
"Это чудовищно, попахивает каким-то феодализмом. …Все равно пострадает обычный человек, который ходит в магазин", - резюмировал он.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь из-за введенных ограничений перенаправит торговые потоки на другие рынки, в том числе и по калию, но санкции "это всегда плохо, всегда неправильно", уверен...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)