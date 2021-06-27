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Субботин рассказал, куда могут перенаправить экспорт калийных удобрений

28.06.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 июн - Sputnik. О работе АПК и о новых рынках для калийных удобрений рассказал заместитель премьер-министра Александр Субботин.

Экономические санкции ЕС затронут сферу агропромышленного комплекса Беларуси в меньшей степени, считает Субботин. По его словам, рестрикции заставят отрасль работать несколько напряженнее, но некритично.

"Это (санкции – Sputnik) затронет нас в меньшей степени… Придется работать чуть более напряженно, чуть более интенсивно. Может, что-то подкорректируется в нашей экспортной карте, но я думаю, это будет некритично для аграрного сектора", – отметил вице-премьер в эфире телеканала "Беларусь-1".

Основной партнер в АПК – Россия

Александр Субботин обратил внимание, что основной партнер в АПК для Беларуси – это Российская Федерация.

"Беларусь поставляет в Россию почти 4,5 млрд долларов продукции АПК. Нас там знают, любят, уважают из-за качества, экологичности, вкусовых качеств, из-за единых подходов к производству и приготовлению пищи", – добавил он.

Что касается периодических ограничений со стороны Российской Федерации на поставку продуктов питания из Беларуси, то заместитель премьер-министра отметил, что РФ предъявляет производителям "не жестокие, но жесткие требования к качеству".

"Это нас не обижает, а наоборот закаляет и позволяет занимать тот уровень по качеству производства продукции, который и позволил нам захватить рынки 116 стран и торговать продовольствием почти на 6 млрд. долларов по всему миру", – отметил вице-премьер.

О торговле продуктами с Китаем

Китай – еще один важный и перспективный рынок для Беларуси, отметил Субботин. По его словам, с 2015 года поставки в Китай выросли в 19 раз. А в 2020 году продано продукции почти на 260 млн долларов.

"Впрочем, для Китая эта цифра ничтожная", – заметил он, отметив тот факт, что в Китае с каждым годом растет спрос на продовольствие.

И Беларусь наращивает поставки продуктов питания в эту страну, в том числе и по отработанным позициям: сухому молоку, мясу говядины, молоку пакетированному. Нарастили и поставки рапсового масла.

Санкции ЕС и калийная отрасль

Обсуждая тему влияния санкций на калийную отрасль, Субботин заметил, что кроме западных стран есть еще и страны Востока, Китай и Россия.

Потоки будут перенаправлены туда, заверил заместитель премьер-министра.

"Мы активно работаем, чтобы получить там, где еще нет, сертификацию наших удобрений, попасть на тот рынок, куда еще не попали", - отметил он.

Говоря о санкциях, вице-премьер Субботин обратил внимание, что "это всегда плохо, всегда неправильно".

"Это чудовищно, попахивает каким-то феодализмом. …Все равно пострадает обычный человек, который ходит в магазин", - резюмировал он.

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Теги: Минск
 
 
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Беларусь из-за введенных ограничений перенаправит торговые потоки на другие рынки, в том числе и по калию, но санкции "это всегда плохо, всегда неправильно", уверен...
 
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