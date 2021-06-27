Предприятия оборонного сектора работают стабильно – Госкомвоенпром

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 июн - Sputnik. Предприятия оборонного сектора Беларуси работают стабильно, несмотря на санкции, сообщил председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.

По его словам, заводы Государственного военно-промышленного комитета постоянно испытывают санкционное давление, потому внесение в ограничительные списки не мешает оборонке работать.

Координировать деятельность

"Понятно, что где-то в части поставки отдельных деталей и узлов, комплектующих, в том числе, например, микроэлектронной компонентной базы, мы вынуждены переориентироваться", – рассказал Пантус в эфире телеканала ОНТ.

Председатель ВПК отметил, что производители России, Китая и в целом Восточной дуги "в полной мере могут заменить те детали, узлы и элементы, которые мы иногда покупали у стран, которые на сегодня с нами не в полном объеме хотят работать".

Также председатель Госкомвоенпрома обратил внимание, что белорусская сторона совместно с российскими коллегами координирует свою деятельность не только в интересах Вооруженных Сил двух государств, но и на рынках других стран.

"Здесь и Российская Федерация, и Республика Беларусь находятся под определенным гнетом коллективного Запада, и мы вынуждены открыто смотреть друг другу в глаза, договариваться и решать вопросы по позиционированию нашей продукции на рынках третьих стран", – резюмировал он.

Итоги выставки

Ранее Дмитрий Пантус рассказал, что в рамках международной выставки вооружений и военной техники MILEX-2021 были подписаны 12 контрактов на 140 миллионов долларов.

По его словам, это еще не окончательный результат. Целый ряд контрактов парафирован на сумму порядка 70 млн долларов, после согласования внутригосударственных процедур они также будут реализованы.

Председатель ВПК отметил, что минский оружейный салон посетили представители 34 стран. Было проведено порядка 200 рабочих встреч.

Глава Госкомвоенпрома также рассказал, что во время MILEX-2021 были впервые представлены 177 образцов новейшей и передовой техники. Он также вспомнил про новинку МЗКТ - бронетранспортер VOLAT 2 .