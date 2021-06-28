«Мы возвели стены, а потом нам сказали их снести». Как сделать в «трешке» ремонт за $35 тысяч и не сойти с ума

«После того как очередные строители сказали, что здесь нужно все сносить, я их выгнала»

Ольга рассказывает, что ремонт она делала дважды в жизни: 15 лет назад и сейчас. Оба раза это были абсолютно новые квартиры, работы в которых приходилось вести с нуля. Отличия состояли лишь в том, что первый раз это была квартира с планировкой (и в результате ее обустройства треть стен пришлось вынести), а теперь наоборот: квартира была без планировки и 30% жилья пришлось внести.

Дизайн-проект для новой квартиры Ольга выбирала, в том числе, и с помощью подписчиков в Инстаграме . В «финал» вышли два варианта перепланировки: один – с множеством уединенных уголков, второй – с открытыми пространствами в духе минимализма.

− Когда ты очень включен в процесс, бывает, сложно абстрагироваться. А люди со стороны мне подсказывали, как лучше. Наша кухня-гостиная в 40 «квадратов» получилась просто безумно обалденной!

В результате перепланировки в квартире площадью 90 «квадратов» появилась огромная кухня-гостиная и три небольшие спальни.

Поиском специалистов по ремонту и контролем их работы Ольга занималась сама. Говорит, что для того, чтобы найти нужного человека, пришлось сменить несколько бригад.

− Пришел один человек по знакомству. Говорит, сейчас я вам тут за тысячу рублей все стены поставлю. Я стала сравнивать. Спрашиваю тех, кто делал ремонт. Конечно, очень дешево, говорят, мы в 5 раз больше платили, соглашайся. В общем, на второй стене мы поняли, что для человека это, вероятно, его первый ремонт. Заплатили половину суммы и отказались от его услуг. Что делать? Сносить? А ведь у нас 11 этаж, а все эти блоки и 150 мешков цемента надо ж как-то заносить. Поняли, что разбивать стены не будем, пригласили другую команду. Ребята ругались, кряхтели, выравнивали и постоянно пугали меня, что все рухнет. В общем, я себя чувствовала, как неопытная девочка в автосервисе, которой рассказывают, что машина завтра взорвется, колеса отвалятся на ходу, двигатель вылетит через люк и т.д. Было неприятно. Мало того, что я уже заплатила не в 5 раз дешевле, а в 10 раз дороже, так мне еще и нервы треплют.

В итоге, я нашла еще одну команду рабочих, и когда они начали разговор с того, что «ой, как плохо все сделано, надо все менять, исправлять, это будет стоить…», я просто с порога отказалась от их услуг. Спасибо, эту историю я уже слышала.