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«Мы возвели стены, а потом нам сказали их снести». Как сделать в «трешке» ремонт за $35 тысяч и не сойти с ума
28.06.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Несколько месяцев назад основатель и руководитель «Продюсерского Центра «Киностудии Юморинка» Ольга Прилюбко с мужем и двумя детьми переехала в новую квартиру в жилом комплексе Vogue рядом с Парком Челюскинцев. Ремонт в 90-метровой «трешке» продлился почти два года. О том, с какими трудностями пришлось столкнуться во время ремонта, чем итальянский строитель оказался лучше белорусских, и как выбрать ламинат по номеру – читайте в нашем материале.
«После того как очередные строители сказали, что здесь нужно все сносить, я их выгнала»
Ольга рассказывает, что ремонт она делала дважды в жизни: 15 лет назад и сейчас. Оба раза это были абсолютно новые квартиры, работы в которых приходилось вести с нуля. Отличия состояли лишь в том, что первый раз это была квартира с планировкой (и в результате ее обустройства треть стен пришлось вынести), а теперь наоборот: квартира была без планировки и 30% жилья пришлось внести.
Дизайн-проект для новой квартиры Ольга выбирала, в том числе, и с помощью подписчиков в
− Когда ты очень включен в процесс, бывает, сложно абстрагироваться. А люди со стороны мне подсказывали, как лучше. Наша кухня-гостиная в 40 «квадратов» получилась просто безумно обалденной!
В результате перепланировки в квартире площадью 90 «квадратов» появилась огромная кухня-гостиная и три небольшие спальни.
Поиском специалистов по ремонту и контролем их работы Ольга занималась сама. Говорит, что для того, чтобы найти нужного человека, пришлось сменить несколько бригад.
− Пришел один человек по знакомству. Говорит, сейчас я вам тут за тысячу рублей все стены поставлю. Я стала сравнивать. Спрашиваю тех, кто делал ремонт. Конечно, очень дешево, говорят, мы в 5 раз больше платили, соглашайся. В общем, на второй стене мы поняли, что для человека это, вероятно, его первый ремонт. Заплатили половину суммы и отказались от его услуг. Что делать? Сносить? А ведь у нас 11 этаж, а все эти блоки и 150 мешков цемента надо ж как-то заносить. Поняли, что разбивать стены не будем, пригласили другую команду. Ребята ругались, кряхтели, выравнивали и постоянно пугали меня, что все рухнет. В общем, я себя чувствовала, как неопытная девочка в автосервисе, которой рассказывают, что машина завтра взорвется, колеса отвалятся на ходу, двигатель вылетит через люк и т.д. Было неприятно. Мало того, что я уже заплатила не в 5 раз дешевле, а в 10 раз дороже, так мне еще и нервы треплют.
В итоге, я нашла еще одну команду рабочих, и когда они начали разговор с того, что «ой, как плохо все сделано, надо все менять, исправлять, это будет стоить…», я просто с порога отказалась от их услуг. Спасибо, эту историю я уже слышала.
Идеальным работником оказался итальянец
В отчаянии Ольга обратилась за помощью в соцсети. В результате контактами нужного мастера поделилась певица Влада. Она только что закончила ремонт и с радостью передала своего работника коллеге. Специалистом широкого профиля оказался… итальянец. Фиорелло Филиппо Джованни не стал возмущаться работой предшественников, не завышал стоимость работ, а просто взялся за дело. Мужчина сделал штукатурку, положил ламинат и плитку. Периодически ему помогал белорусский коллега Дмитрий, который перебрал «вслепую» всю электрику, так как ее сделали неправильно. А вот обои в трех спальнях Ольга клеила вместе с мамой.
− Я обожаю клеить обои. Это мое тайное удовольствие. Я могу за ночь, когда у меня плохое настроение, поклеить всю комнату.
Интересно, что с приходом в квартиру итальянца Ольгу потянуло на все итальянское. Говорит, что сама не замечая, стала заглядываться на итальянские люстры, мебель и посуду.
− Вообще, с Италией у нашей семьи особые отношения. У нас с мужем (сейчас мне 41 ,а ему − 49) есть дети от первых браков. Мы были вместе уже более 10 лет и, конечно, думали об общем ребенке. И вот 4 года назад как раз через 9 месяцев после отдыха в Италии на свет появилась наша малышка Ариша. Сейчас Арише три годика.
Несмотря на то, что у квартиры на 11-м этаже – северная сторона, она кажется солнечной. Помогают этому 6 панорамных окон и светлый интерьер.
Что касается дизайна, то в отличие от планировки, которая подошла стопроцентно, дизайн квартиры претерпел значительные изменения. Если в начале проект предполагал какие-то передовые тренды, современные решения, то позже хозяева решили не гнаться за модой и стали делать все под себя. К примеру, вместо популярной сегодня мраморной плитки в ванную, супруги выбрали уютную голубую в цветочки.
− Еще в проекте были большие гранитные листы, гардеробная, какие-то зеркала, лампочки в потолке. Мы от всего этого отошли и сделали так, как мы любим. Да, когда ты смотришь картинку в журнале, тебе кажется, что это очень стильно и круто, но когда ты понимаешь, что тебе нужно в этом жить – это другое восприятие. Нам хотелось жить в уютной и теплой квартире. Пусть хоть и с немодными розовыми слониками.
Услышала по громкой связи: «Женщина! Выйдите из ванны!
После возведения стен, встал вопрос о покупке материалов для чистовой отделки. Теперь Ольга признается, что за 2 года ремонта, у нее развился токсикоз на строительные магазины.
− От магазинов у меня реально начинала кружиться голова, болел живот и подступали слезы. Я съездила в «Ома» и «Материк», наверное, около сотни раз, или даже больше. И ситуации, конечно, были разные. К примеру, перед важными съемками мне нужно было срочно купить счетчики для теплого пола. Я знаю, что магазин работает с 8 утра и мчу туда прямо к открытию. Вхожу внутрь и узнаю, что хоть магазин и работает, продавцы-консультанты приходят только к 9. И вот ты стоишь там час в ожидании, в это время тебе звонят строители, которые ждут под дверью, а в голове еще звучит музыка с ночных съемок. Признаюсь, был такой момент, что я просто села в ванну в строительном магазине и заплакала от бессилия. Очнулась от того, что услышала по громкой связи: «Женщина! Выйдите из ванны! Соблюдайте правила поведения в магазине».
За время ремонта Ольга оставила в магазинах более десятка записей в книге замечаний и предложений. Кстати, это были не только жалобы, но и благодарности.
− Порой мне встречались очень толковые люди – настоящие волшебники. Ведь ты не понимаешь всех нюансов, толщины ванной, толщины ламината, сколько тебе нужно плинтусов и т.д. И вот ты приходишь в магазин, обращаешься за помощью к консультантам, а один отворачивается, другой сопит в нос и уходит, и только третий, наконец, улыбается, берет и считает твои размеры. Вот если бы все были такими понимающими.
Руководитель киностудии признается, что после трехдневного похода за ламинатом (выбор был очень сложным), она поняла, что готова довериться судьбе и просто попросила мужа продиктовать цифры моделей, из которых интуитивно выбрала одну.
− Дальнейшие покупки проходили чуть легче. В магазине, где у нас была скидка, я просто назвала размеры, и парень самостоятельно выбрал нам все, что касается сантехники. Свою ванну я увидела только тогда, когда ее уже установили. Я пришла и сказала: "О, прикольно".
А вот с чем семье повезло, так это с выбором дверей. Во время установки выяснилось, что двери настолько хорошо смотрятся в новой квартире, что их производитель даже решил снять в ней рекламный ролик. Съемки, кстати, проходили при участии киностудии «Юморинка».
Также сама Ольга выбирала и люстры.
− На проспекте в районе Академии наук есть известный магазин светильников. Я много раз проходила мимо него и всегда мечтала, что однажды зайду и обязательно куплю там красивую люстру. Почти так и случилось. Но сначала я зашла на их сайт и офигела от цен. Стала искать выход и узнала, что три дня в году в этом магазине бывают скидки, и один из них как раз в ближайшее время. И вот настал мой звездный час! Скидки были внушительными – 40, 50, 75, 90%! Вместо одной люстры я могла завесить всю квартиру. О, спасибо, Вселенная! Ты услышала нас! Отблагодарила за ламинат! И вот я довольная и счастливая покупаю несколько люстр, привожу все эти коробки домой, а мой итальянец говорит: «Так, тут не хватает одной штучки». Представляете мое состояние, когда я с этой огромной коробкой тащилась обратно по проспекту, чтобы доказать, что мне положили некомплект. К счастью, мне дали недостающие «запчасти» и даже насыпали сверху, видимо, чтобы я больше не возвращалась.
Что касается итоговой стоимости, то, по словам Ольги, ремонт обошелся в 35 тысяч долларов. Как таковой сметы проекта не было – супруги поэтапно приобретали то, что было нужно в данный конкретный момент.
− За «бытовухой» я вообще отправилась вся такая на каблуках, думала, загляну на минут 15 и все выберу. Ага. Спустя три часа в магазине, когда уже отваливались ноги, мне встретился консультант Ваня. Этот замечательный парень помог мне с выбором, переубедил насчет некоторых дешевых моделей, а позже и сообщал обо всех планирующихся скидках, чтобы мы не переплатили. Так, в течение нескольких месяцев на акциях мы собрали всю нужную линейку.
«Главное в ремонте – человеческий фактор. Деньги не решают ничего»
Сейчас ремонт в квартире Ольги практически закончен. Остались какие-то мелкие моменты – типа покупки шкафа в спальню и т.д.
Кстати, после переезда семья успела немножко увеличиться. Вдобавок к уже имеющейся собаке в квартире появились рыбка, улитка и хомячок.
− Конечно, было бы идеально, если бы над ремонтом работала одна команда. Потому что приходит электрик делает свое, потом приходит сантехник и говорит, что электрик сделал плохо. Потом приходит следующий и ругает двоих предыдущих. При этом один считает, что вот так правильно, другой − что вот эдак. И чтобы все это выдержать нужно адское терпение. Кстати, деньги в этом случае ничего не решают. Ни-че-го! Главное – человеческий фактор. Поэтому спасибо моему итальянцу, а также тем мужчинам, которые помогали мне покупать унитазы, ванны и бытовую технику. Без вас было бы сложно!
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«Мы возвели стены, а потом нам сказали их снести». Как сделать в «трешке» ремонт за $35 тысяч и не сойти с ума
Несколько месяцев назад основатель и руководитель «Продюсерского Центра «Киностудии Юморинка» Ольга Прилюбко с мужем и двумя детьми переехала в новую квартиру...
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