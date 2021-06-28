Беларусь планирует создать с Казахстаном совместный проект фермы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июн - Sputnik. Беларусь предложила Казахстану создать совместный проект фермы, и планирует в дальнейшем расширять это направление, заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло

"Мы казахстанской стороне предложили продвинуть данное направление по всей территории Казахстана ", - рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

До 15 июля Беларусь ждет от казахстанской стороны определенное предложение и после 15 июля готова принять зарубежных коллег в гости, чтобы показать реальный проект на территории Беларуси, добавил он.

По словам замминистра, с "Банком развития" финансирования уже отработаны все проектные вопросы. Брыло подчеркнул, что уже были проведены встречи с бизнесменами, им предлагают наладить производство молока внутри Казахстана, чтобы не импортировать продукцию извне.

"Они хотят воспользоваться тем опытом работы, который когда-то Беларусь прошла 10-15 лет назад. Мы понимаем, что очень много организаций, желающих работать на этом рынке, много предложений", - отметил Брыло.

Он предлагает казахстанской стороне, когда появится проект, сравнить его экономическую эффективность.

Особо замминистра подчеркнул востребованность белорусской продукции.

"Мы каждый год добавляем рост торгово-экономического взаимодействия с Казахстаном. По прошлому году больше 300 миллионов долларов, поэтому у нас первые месяцы было падение, сейчас оно выравнивается, начиная с июня оно будет в росте. Ну конец года мы планируем на уровне 120 процентов к уровню прошлого года. В Казахстан поступает и молочная и мясная продукция, нам очень интересна переработка", - сказал Брыло.

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