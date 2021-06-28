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Гурьянов уполномочен на переговоры по нефти с Казахстаном
28.06.2021 09:41 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра иностранных дел Александр Гурьянов уполномочен на проведение переговоров по проекту соглашения между правительствами Беларуси и Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №357 от 24 июня 2021 года, которое официально опубликовано на
"Совет Министров постановляет уполномочить Александра Гурьянова на проведение переговоров по проекту соглашения между правительствами Беларуси и Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание данного соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта", - говорится в документе.
Постановление вступило в силу со дня его принятия.-0-
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Это предусмотрено постановлением Совета Министров №357 от 24 июня 2021 года.
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