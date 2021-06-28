Беларусь ведет переговоры по увеличению рейсов в Казахстан

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июн – Sputnik. Увеличение рейсов из Казахстана – это общая политика страны с учетом эпидемиологической обстановки, рассказала Sputnik посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин.

"Мы ведем переговоры, чтобы увеличить число рейсов в Нурсултан и Алматы. Не снимаем с повестки полеты в Костанай и в Актау", - отметил он.

Отношения Беларуси и Казахстана

По словам Утюпина, несмотря на пандемию, падение белорусского экспорта в Казахстан составило всего 2,4 % в прошлом году.

"Диверсификация продуктов в республику Казахстан настолько многомерная и широкая что даже в условиях пандемии позволяет нам во многом нивелировать те негативные последствия, связанные с пандемией", - подчеркнул посол.

При этом 2021-й года уже демонстрирует хороший рост, добавил он: у Беларуси 128% по итогам четырех месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Расширяется товарная диверсификация, в Казахстан поставляется уже больше 50 товарных позиций. В качестве примера Утюпин привел сферу машиностроения, где успешно идет работа над локализацией производств. Два года назад, по его словам, было собрано 1000 тракторов, в прошлом году уже 2000.

"В этом году за 5 месяцев мы уже практически годовой объем выполнили", – отметил Утюпин.

Сельское хозяйство "под ключ"

Как отметил посол, в Беларуси есть компетенции по строительству сельскохозяйственных объектов "под ключ": проектирование, инжиниринг, строительство, комплектование племенным скотом и сопровождение этой фермы в дальнейшем по эксплуатации. Учитывая запросы по большому количеству только в Костанайской области, в планах на ближайшие годы строительство 26 таких молочно-товарных ферм.

"Мы не снимаем с повестки этого года проведение выездного сельскохозяйственного форума в Казахстане", – добавил он.

Препятствием могут стать лишь ограничения в связи с пандемией. Но посол выразил надежду, что форум все же пройдет осенью этого года.

Как отметил министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович, Казахстан проявляет большой интерес к строительству сельскохозяйственных объектов. В частности, уже договорено о встрече в Беларуси , где будут продемонстрированы возможности нашей республики в строительстве крупных ферм на 2,4 тысячи голов.

Реализация инвестпроектов

Беларусь планирует вдвое увеличить объемы поставок стройматериалов в Казахстан, а также реализовать инвестпроекты, связанные с технологией производства керамической плитки и листового стекла, отметил министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович.

"Кроме того, в Казахстане мы видим достаточно большой и серьезный рынок по листовому стеклу, керамической плитке, ведь в этом направлении строительной отрасли Беларусь экспортоориентированна. Мы готовы практически в два раза нарастить объемы поставок строительных материалов в Казахстан", - сказал министр.

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