Минфин Беларуси заключит соглашение с 10 российскими банками об услугах по эмиссии гособлигаций

Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов заключит соглашение об оказании услуг по организации эмиссии государственных облигаций Беларуси, номинированных в валюте России и эмитируемых на территории РФ. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №358 от 24 июня 2021 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В документе перечислены 10 российских банков: "Газпромбанк", "БКС Банк", "ВТБ Капитал", "Московский кредитный банк", "Российский сельскохозяйственный банк", "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", "Совкомбанк", "Промсвязьбанк", "АК БАРС" и "Универ Капитал".

Минфину поручено выдавать в случае необходимости указанным обществам доверенности и осуществлять иные юридически значимые действия, необходимые для реализации соглашения.

Постановление вступило в силу со дня его принятия.-0-