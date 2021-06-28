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Минфин Беларуси заключит соглашение с 10 российскими банками об услугах по эмиссии гособлигаций
28.06.2021 10:25 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов заключит соглашение об оказании услуг по организации эмиссии государственных облигаций Беларуси, номинированных в валюте России и эмитируемых на территории РФ. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №358 от 24 июня 2021 года, которое официально опубликовано на
В документе перечислены 10 российских банков: "Газпромбанк", "БКС Банк", "ВТБ Капитал", "Московский кредитный банк", "Российский сельскохозяйственный банк", "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", "Совкомбанк", "Промсвязьбанк", "АК БАРС" и "Универ Капитал".
Минфину поручено выдавать в случае необходимости указанным обществам доверенности и осуществлять иные юридически значимые действия, необходимые для реализации соглашения.
Постановление вступило в силу со дня его принятия.-0-
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В документе перечислены 10 российских банков: "Газпромбанк", "БКС Банк", "ВТБ Капитал", "Московский кредитный банк", "Российский сельскохозяйственный банк",...
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