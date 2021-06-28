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Беларусь и Астраханская область планируют заключить соглашение о сотрудничестве

28.06.2021 10:25 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Астраханская область планируют заключить соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №361 от 25 июня 2021 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

"Совет Министров постановляет принять предложение Министерства иностранных дел, согласованное с Министерством юстиции и другими заинтересованными, о заключении соглашения между правительствами Беларуси и Астраханской области (Российская Федерация) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах", - говорится в документе.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко уполномочен на подписание данного соглашения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко уполномочен на подписание данного соглашения.
 
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