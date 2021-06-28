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Порт в Клайпеде придумал, как покрыть потери от санкций против Беларуси
28.06.2021 11:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июн – Sputnik. Секторальные санкции Евросоюза в отношении Беларуси повлияют на работу порта, но не будут чувствительными и сильно не скажутся на грузообороте, заявил директор Клайпедского порта в Литве Альгис Латакас, пишет Sputnik Литва.
По его словам, порт в Клайпеде - один из самых диверсифицированных в своем регионе и даже при рыночных колебаниях грузооборот терминала будет расти. В то же время количество перевалки разрешенных удобрений из Беларуси невелико, но допускается выполнение подписанных ранее контрактов.
Латакас также отметил, что у порта стало больше инвестиционных проектов. Например, сейчас ведутся дноуглубительные работы в порту, реализуются проекты реконструкции причалов, реконструируются волнорезы. Он добавил, что в Клайпеде работает терминал, контролируемый крупнейшей в мире контейнерной судоходной линией, "которая, скорее всего, в ближайшем будущем начнет деятельность по перераспределению контейнеров из Клайпедского порта в другие порты Балтийского моря".
"В открытом море недалеко от Клайпеды планируется строительство ветряной электростанции, ведется подготовка к развитию южной части порта, что откроет дополнительные 70 гектаров для работы портовых компаний", - резюмировал директор порта.
Секторальные санкции по Беларуси
Экономические
Также Беларуси запрещается покупать и поставлять товары, связанные с производством табачных изделий: бумагу для сигарет, фильтры, ароматизаторы для табака, оборудование для изготовления табака.
Европа не будет экспортировать в Беларусь технологии для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи и товаров военного назначения. Кроме того, значительно ограничивается доступ Беларуси на европейские финансовые рынки, а Европейский инвестиционный банк остановит выплаты по любым проектам в белорусском госсекторе.
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У порта есть много инвестиционных проектов, за счет которых, надеются в дирекции, будет расти грузооборот.
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