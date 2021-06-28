ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Газпром приостановит прокачку газа по трубопроводу Ямал – Европа

28.06.2021 11:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июн – Sputnik. Транспортировка голубого топлива по магистральному трубопроводу Ямал – Европа будет приостановлена, говорится в сообщении "Газпрома".

"С 6 по 10 июля на газопроводе Ямал – Европа пройдут плановые профилактические работы. Транспортировка газа по нему в этот период будет приостановлена", – сообщили в пресс-службе российского концерна.

При этом там особо отметили, что сроки проведения комплексных плановых работ были согласованы еще в минувшем году. Поэтому и компания, и потребители учитывают остановку газопровода в своих планах.

Транснациональный газопровод Ямал – Европа проходит по территории четырех стран – России, Беларуси, Польши и Германии. Проектная мощность трубы – 32,9 млрд куб. м газа в год.

В Беларуси оператор магистрального газопровода "Газпром трансгаз Беларусь" был приватизирован и полностью находится в собственности российского концерна.

Читайте также: 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причиной временного прекращения транзита сырья по белорусской территории являются плановые профилактические работы, которые были согласованы с потребителями...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Доллар и российский рубль потеряли в цене в начале торгов в понедельник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by