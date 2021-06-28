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Газпром приостановит прокачку газа по трубопроводу Ямал – Европа
28.06.2021 11:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июн – Sputnik. Транспортировка голубого топлива по магистральному трубопроводу Ямал – Европа будет приостановлена, говорится в сообщении "Газпрома".
"С 6 по 10 июля на газопроводе Ямал – Европа пройдут плановые профилактические работы. Транспортировка газа по нему в этот период будет приостановлена", – сообщили в пресс-службе российского концерна.
При этом там особо отметили, что сроки проведения комплексных плановых работ были согласованы еще в минувшем году. Поэтому и компания, и потребители учитывают остановку газопровода в своих планах.
Транснациональный газопровод Ямал – Европа проходит по территории четырех стран – России, Беларуси, Польши и Германии. Проектная мощность трубы – 32,9 млрд куб. м газа в год.
В Беларуси оператор магистрального газопровода "Газпром трансгаз Беларусь" был приватизирован и полностью находится в собственности российского концерна.
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